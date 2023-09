Luis del Val dedica La Imagen del Día a lo que va a ocurrir este martes en el Congreso

Luis del Valpone el foco de La Imagen del Día de Herrera en COPE en lo que va a ocurrir en el Congreso de los Diputados este martes:













"Hoy es un día histórico, ya que, por vez primera, cuando comience la sesión en la Cámara de los Comunes, los parlamentarios de Irlanda del Norte se expresarán en irlandés, los representantes de Escocia hablarán en escocés, y los del País de Gales expondrán sus argumentos en galés.

Naturalmente, todos los miembros de la Cámara de los Comunes tendrán un pinganillo en el oído, como los cámaras de televisión, porque los galeses no hablan escocés, los escoceses no entienden el irlandés, y los irlandeses no se enteran, ni siquiera si les dicen que son tontos, en escocés o en galés.

Día histórico que… Perdón, perdón, que es que esta ridícula mamarrachada no va a tener lugar en la Cámara de los Comunes, porque allí no son progresistas -serán fachas, seguramente- presos de la tradición de ser el primer parlamento del mundo, y la ridícula mamarrachada va a suceder en el Congreso de los Diputados de España, un Congreso progresista, preocupado del inmenso paro juvenil, de la falta de personal para las empresas que se dedican a los oficios tradicionales, y del problema de encontrar un piso en alquiler en cualquier lugar que no sea una aldea en medio del monte.

Aquí estamos con el gran problema de la convivencia, que dice Bolaños, el Insultador, y para eso vamos a crear unas docenas de puestos de trabajo para emplear a otros tantos traductores.

Por cierto, día de la gran traición del Partido Nacionalista Vasco, y no me refiero a las traiciones de la palabra dada a Rajoy, no hace mucho, sino a una traición mucho más grave, la traición a Sabino Arana que dejó escrito lo siguiente: “Tanto están obligados los bizkainos a hablar su lengua nacional, como a no enseñársela a los maketos o españoles”.

¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. El gran Sabino Arana también lo dejó por escrito: “la diferencia del lenguaje es el gran medio de preservarnos del contacto con los españoles y evitar así el cruzamiento de las dos razas.” Traidores a Sabino Arana, los del PNV.

¿Cómo podríamos resumir la situación a la que nos ha llevado una presidenta que no respeta el reglamento del Congreso? Voy a decirlo en catalán: “Fins i tot els ebenistes mes babaus i melons, es cabregen quan els toquen els calaixos. O sea, “Incluso los ebanistas más bobos y melones, se cabrean cuando les tocan los cajones".



