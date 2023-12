Luis del Val centra su imagen del día en los rescoldos del discurso del Rey y en Nadia Calviño

Mal deben andar las cosas en el Parque de Bomberos, cuando el día de Santa Bárbara, patrona del Cuerpo, sale el jefe a advertir que cuidado con esos bomberos, que van dejando colillas de cigarrillo encendidas.

Eso es lo que pensé, cuando el Rey hablaba tanto del peligro de incendio, o sea, de la Constitución. Y la prueba del nueve fue, al aparecer los secesionistas con sueldo, diciendo que no les había gustado, y que para qué necesitamos un jefe de bomberos, con lo que llegué a la conclusión de que el Rey había agradado, al 96,4% de los españoles.

La que no debe encontrarse a gusto es doña Nadia Calviño, al enterarse, por el trabajo que publica en El Debate, Alejandro Entrambasaguas, de que su padre recibió un crédito del Instituto de Crédito Oficial de más de 13 millones de euros para un hotel de su propiedad. Como el ICO depende de ese Ministerio, me imagino el sigilo con el que habrán trabajado los funcionarios, para que su jefa, la ministra doña Nadia, no se enterase.

Y no es el primero, ya se disgustó una barbaridad al enterarse de que su marido iba a ser nombrado alto cargo en Patrimonio Nacional, en el que gobierna una antigua secretaria de Estado suya. Y, como somos mal pensados, el marido, tuvo que renunciar.

Con lo contenta que debería de estar con su nuevo cargo, como presidente del Banco Europeo de Inversiones, y, ahora, este disgusto al enterarse de lo de su padre, don José María Calviño, que tiene el gran mérito de haber despachado a Paloma Gómez Borrero de corresponsal en Roma, en su etapa de Director de RTVE.

Doña Nadia tendría que estar contenta con un cargo por el que cobrará algo más de 1.000 euros diarios -unos 380.000 euros anuales- pero, claro, con una familia tan inquieta y de tanta valía, a ver si un día se entera de que el Banco Europeo de Inversiones que preside le ha dado un préstamo a su padre, a su marido o a un primo, que los primos también cunden mucho.

Pero esos son asuntos familiares y menores. Aquí estamos con lo del peligro de incendio constitucional, que es que estos secesionistas con sueldo van dejando colillas encendidas, cerca de la Constitución, y cualquier día esto se pone que arde. A Putin no le pasan estas cosas: ha mandado a Navalni a una cárcel del Ártico. Es donde los secesionistas con sueldo les gustaría que estuviera el Rey de España.