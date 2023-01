Los oyentes de 'Mediodía COPE' preguntan al experto de Hacienda: ¿Qué ocurre con mi devolución de 2022?

A 12 de enero de 2023, aún hay 350.000 contribuyentes que no han recibido la devolución de la declaración de Hacienda de 2022 por parte de la Agencia Tributaria y eso que cuenta con un plazo de seis meses para ingresar esas devoluciones a los contribuyentes cuyas declaraciones sean negativas, es decir, salga a devolver.

¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cómo se puede reclamar? ¿Qué intereses tiene que pagar Hacienda? ¿Cuánto tiempo tiene? En Mediodía COPE oyentes de todas partes de España han planteado diferentes dudas que se les plantean ante la falta de noticias de la Agencia Tributaria y cada vez está más cerca el comienzo de la campaña de la Renta 2023.

Preguntas que ha resuelto José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (GESTHA) que destaca que no es tan anormal que haya muchos contribuyentes en esta situación, ¿por qué? "Es una circunstancia que se repite en todas las campañas con algunos contibruyentes porque se les pide algún documento y hasta que se aporta esa documentación hace que el plazo de seis meses se prorrogue".

Los oyentes preguntan

Verónica desde Cáceres quería saber ¿qué tengo que hacer? "La mejor opción es llamar a los teléfonos de la Agencia Tributaria de su zona o acceder a través de clave digital, si la tiene, a su declaración. Si se está tramitando se le dirá y se le abonarán intereses de demora", respondía el técnico de Hacienda.

María, de Madrid, no sabe qué debe hacer más porque hasta ha ido a una oficina y solo la dicen que la están revisando, ¿puede que de salirme a devolver, tenga que pagar": "No tiene porqué. Si se le dice que la están revisando es que se le enviará algún requerimiento para que aporte alguna documentación, por ejemplo, puede que haya recibido ayudas públicas que están sujetas a declarar y no lo hizo; si fuera este caso, se le puede reducir el importe a devolver, salvo que sea una ayuda muy cuantiosa y entonces si puede que cambie de devolver a pagar, pero no tiene porqué", subraya el secretario general de los Técnicos de Hacienda (GESTHA).

A Pilar deToledo, le preocupa que ¿si te lo devuelven con intereses, estos son mayores o menores que si yo me retraso en presentar la declaración? "Son los mismos, ahora están en el 4,0625, esaes la cantidad de intereses que debe pagar tanto la administración como el contribuyente" aclara José María Mollinedo.

Lorena desde Valladolid quiere saber ¿qué plazo tiene Hacienda después de que ya han pasado los seis meses preceptivos? "Son seis meses y si no recibe la devolución se le paga los intereses de demora . Si se ha reclamado alguna documentación, el reloj se para y cuando el contribuyente presenta esa documentacion comienzan a contar los 6 meses", concluye.