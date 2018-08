Cómo actuar ante una picadura de avispa

Últimamente son muy sonados los casos de reacciones alérgicas por picaduras de abejas o avispas. Hemos profundizado en el tema de la mano del jefe de alergología del Hospital San Pedro, Teófilo Lobera. Según el doctor Lobera, sólo el 3% de la población se ve afectada por la picadura de estos insectos. Las picaduras más peligrosas son las de esta familia de insectos conocida como heminópteros. El doctor ha señalado que las picaduras del resto de insectos no son peligrosas y no suelen crear estos cuadros alérgicos.

Por otro lado, ha añadido que no es recomendable realizar pruebas de alergia al conjunto de la población ya que la mayoría darían negativo, lo que no quiere decir que en un futuro esa persona pueda sensibilizarse con este tipo de picaduras. Por todo ello, la forma de diagnosticar este tipo de alergia se produce tras sufrir una reacción alérgica tras la picadura. También, ha puntualizado que las reacciones no dependen del tipo de avispa o abeja, sino de la sensibilización al veneno que inyectan.

Sólo los pacientes diagnosticados con anafilaxia deben auto inyectarse adrenalina. Los síntomas en estas situaciones de peligro son reacciones generalizadas por todo el cuerpo, sensación de ahogo o mareos. Ante este tipo de reacción tan grave hay que poner medicación inmediatamente, y acudir a urgencias del centro de salud más cercano. Por otro lado, ha señalado que se previene mediante una vacuna que da una protección casi del 100%.

Finalmente, el doctor ha señalado que son el verano y el otoño las épocas del año en las que se produce un mayor número de picaduras. Aunque, ha remarcado que este tipo de insectos no suelen atacar si no se sienten amenzados.