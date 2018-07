El triste espectáculo político del independetismo

A la ruptura escenificada la semana pasada entre ERC y Junts per Catalunya, con Carles Puigdemont como motivo principal de la discordia, se suma ahora la fuerte división interna del PDeCAT, el partido heredero de Convergencia, que ha protagonizado este fin de semana una convulsa Asamblea. Por un lado, el propio Puigdemont se ha cobrado la cabeza de Marta Pascal, que ha tenido que salir por la puerta de atrás, solo dos años después de que fuera nombrada coordinadora general del Partido en el Congreso que sirvió para refundar Convèrgencia después de los escándalos de corrupción de Jordi Pujol y del famoso tres por ciento. Por otra parte, ahora se trataría de dar un paso más y de ir diluyendo el PDeCAT en el nuevo partido político que trama Puigdemont , que lleva por nombre Crida Nacional per la Independència, y que ya desde el propio nombre deja pocas dudas sobre sus objetivos políticos y su apuesta por la unilateralidad. Si no fuera real y de consecuencias tan graves, todo esto parecería una astracanada.



En este contexto, la oferta del Presidente Pedro Sánchez prometiendo un nuevo Estatut como una suerte de mágica solución a todos los problemas se revela como otro brindis al sol, propio de la política de marketing permanente que el Gobierno socialista parece haber emprendido. El propio President Torra ya lo ha rechazado por considerarlo una solución del pasado. Estaría bien que, en medio del triste espectáculo político que una vez más está dando el independentismo, el Ejecutivo explicara con detalle esa proclama vacía que lleva semanas repitiendo y que afirma que la situación con Cataluña ha mejorado mucho desde que los socialistas están al frente del Gobierno de España.