El encuentro que ha tenido lugar en Bari este fin de semana entre el Papa Francisco y los Patriarcas de las Iglesias del Medio Oriente y sus representantes ha sido un signo elocuente de la unidad de los cristianos. Una vez más, en esta ocasión en Bari, ventana abierta al cercano Oriente, el Papa ha querido mostrar la importancia del camino ecuménico. A nosotros nos toca, humildemente, promover la unidad de los cristianos desde el convencimiento de que no todo está en nuestras manos, que se trata de un don, que debemos acoger y hacerlo visible a todos. Y hacerlo, como ha testimoniado el Papa en Bari, sin temor al anuncio y a la denuncia; a ensalzar las raíces comunes y a clamar contra la violencia que asola Oriente Medio, ante el silencio y la complicidad de muchos.

Oriente Medio es hoy una tierra de gente que deja la propia tierra y existe el riesgo cierto de que se extinga la presencia de los cristianos allí. Como ha hecho, de forma clara y valiente el Papa, hay que pedir a los poderes financieros y políticos que dejen de usar aquella tierra para beneficios egoístas. La ansiada paz no vendrá gracias a las treguas sostenidas por muros y pruebas de fuerza, sino por la voluntad real de escuchar y dialogar. Solo así, abiertos a vivir fraternalmente con los demás, protegiendo la presencia de todos, no solo de los que son mayoría, y dejando de utilizar Oriente Medio en beneficio propio, será posible que Oriente Medio no sea más un arco de guerra tensado entre los continentes, sino un arca de paz acogedora para los pueblos y los credos.