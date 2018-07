Para seguir en el callejón

Hace unas horas Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, Quim Torra, actual presidente, y Jordi Sánchez, el que fuera líder de ANC, han presentado una nueva formación, Crida. Pretende ser el cauce único para el independentismo catalán. Ninguno de los tres estuvo presente en el acto, lo que es muy significativo. Puigdemont está huido de la justicia, Sánchez en prisión y Torra perdió el avión en el que había ido a Alemania a ver al ex president. Los líderes de Crida están ausentes no solo del lanzamiento de su nueva organización, también en cierto modo ausentes de la realidad.

Tras la formación de Gobierno en Cataluña el independentismo está en un impass del que no sabe cómo salir. La reivindicación de la liberación de los políticos presos y la lucha contra la acusación de rebelión mantiene la llama viva de lo que se inició el 1 de octubre. Se lazan proclamas en favor de la innegociable república catalana, pero en la práctica ni se toman decisiones ni se sabe hacia dónde caminar.

Dentro del propio independentismo la división es patente. Desde la cárcel, líderes de Esquerra como Oriol Junqueras han defendido una cierta vuelta al autonomismo. En el PDECAT hay quien apuesta por una fórmula semejante. Lo que quiere Puigdemont es mantener al nacionalismo en el callejón sin salida en que lo metió. Crida nace para silenciar a los líderes de ERC y PDECAT que reclaman volver a la realidad.