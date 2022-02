Lacalle, sobre la Ley de Autonomía Financiera: "Vox debería defender la fiscalidad atractiva de Madrid"

El anuncio de Vox de bloquear en la Asamblea de la Comunidad de Madrid la Ley de Autonomía Financiera, uno de los proyectos insignia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha abierto un nuevo cisma entre los partidos del bloque de la derecha. Lo hace apenas tres días después de la celebración de las elecciones autonómicas en Castilla y León, donde el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se impuso en las urnas, pero sin la mayoría suficiente para conformar un gobierno en solitario.

La formación que lidera Rocío Monasterio explicó en un comunicado que la nueva Ley de Autonomía Financiera presentada por la Consejería de Hacienda y Función Pública en la Asamblea de Madrid “no contribuye en absoluto” a mejorar la vida de los madrileños y, además, esgrimen que ahonda en las desigualdades entre autonomías “contra las que VOX lucha cada día”.

El GPVox en la Cámara madrileña ha registrado —por tanto— una enmienda a la totalidad de dicha ley, sobre la que defienden que “no afectará al bolsillo de los madrileños”.

Si la Sra. Ayuso quiere bajar #impuestos puede empezar por eliminar sucesiones de tíos a sobrinos. Para esto siempre tendrá nuestro apoyo.

Para leyes al estilo Puigdemont que no cuenten con nosotros. https://t.co/xODNN7ukGM — Rocio Monasterio (@monasterioR) February 15, 2022





Sin embargo, Daniel Lacalle, Doctor en Economía y profesor de Economía Global y Finanzas, ha asegurado a COPE que si esta Ley de Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid no sale adelante “influirá en el riesgo que los madrileños van a seguir corriendo a la hora de que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda subir sus impuestos”.

También ha querido especificar que, según su criterio, “no tiene ningún sentido” que Vox presente una enmienda a la totalidad de esta ley cuando “se pueden discutir puntos en los que haya alguna discrepancia”, y ha acusado al partido de Santiago Abascal de rechazar una ley que “está pensada para defender a Madrid del ataque fiscal del Gobierno central”.

“Si lo que quieren es bajar los impuestos a todos los españoles, lo que tienen que hacer es empezar por defender la fiscalidad atractiva en Madrid y allá donde tienen poder de gobierno”, ha subrayado durante su conversación con COPE.

Los ‘populares’ necesitan el apoyo de Vox para sacar adelante esta ley

Con esta Ley de Autonomía Financiera impulsada por Ayuso, elaborada a partir de las competencias en esta materia que emanan de la Constitución Española y que permite que Madrid pueda decidir libremente su política fiscal sobre los tributos cedidos por el Estado, el Gobierno regional pretende impedir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez puedan imponer una mayor tributación a los contribuyentes madrileños en los impuestos de Sucesiones y Patrimonio. Es decir, se trata de una ley encaminada a luchar contra la ‘armonización fiscal al alza’ que pretende el Gobierno de España y que, según datos de la Comunidad de Madrid, le costaría al bolsillo de los madrileños un total de 5.900 millones de euros, o lo que es lo mismo, una media de 2.270 euros más por familia al año.

Lacalle, en este sentido, ha querido dejar claro que con la composición actual de la Asamblea de Madrid “la ley no saldrá adelante”. Para el experto, lo que está haciendo Vox es “dinamitar una ley que es buena para los madrileños y que debería ser el referente para implementarla en todas las comunidades autónomas y luego en el Gobierno de la nación para toda España”. “Si no le gusta el estado de las autonomías, que no se presenten a las elecciones autonómicas”, ha llegado a sentenciar.

Por último, no ha dudado en afear al partido que ha apoyado hasta el momento la iniciativa política de Ayuso en la Asamblea madrileña que “lo que no tiene ningún sentido es que rechacen una ley que lo que va a provocar es que siga en riesgo la posibilidad de que el Gobierno central pueda subir los impuestos a todos los madrileños”.

“Un gravísimo error”

En esta línea también se ha manifestado el consejero de Educación y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, que aseguró durante un desayuno informativo que la decisión de Vox es “un gravísimo error” porque tiene “efectos muy beneficiosos”.

Ossorio defendió que las políticas del PP en la Comunidad de Madrid han convertido la región en la que “mayor peso económico” tiene de España, ante un Gobierno central que “amenaza” esta posición por la vía de la “restricción”.

“El Gobierno de España quiere que sus pactos con Gabriel Rufián (ERC) y los independentistas marquen la fiscalidad de Madrid”, remachó.