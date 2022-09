Julio César Herrero desmonta con un dato económico la polémica con las fresas: “Vamos a ver Yoli...”

El periodista y colaborador de La Linterna, Julio César Herrero, daba réplica este lunes a la última polémica con las fresas y la temporada de las frutas a raíz de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. Este fin de semana, con motivo de un acto organizado por ElDiario, en el que también participaba el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, la ministra de Empleo lanzaba una advertencia sobre consumir frutal y verduras fuera de la temporada en la que más se cultivan.

“Comamos productos de temporada, no comamos fresas cuando no se puede, cuando lo hacemos en temporadas inadecuadas lo que estamos haciendo es explotar a otra parte del mundo y no es ecológico”. Unas palabras de Díaz que han levantado gran polémica en redes sociales. Por lo que el analista político Julio César Herrero ha querido dedicarle su particular sección 'Zas, en toda la boca'.