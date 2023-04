Juan Lobato, candidato del PSOE a la presidencia de la CAM, en Herrera en COPE

A Juan Lobato, técnico de Hacienda de profesión y candidato del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia de la Comunidad de Madrid, le preocupa y "mucho", ha dicho en Herrera en COPE, el tema de la vivienda. Se ha mostrado en contra de una de las medidas que propone la nueva Ley de Vivienda que es topar el precio del alquiler.

"No soy partidario de topar los alquileres, topar el precio, no la subida, topar el precio del alquiler no tiene ningún sentido ni en la lógica social ni en la lógina económica. Podemos decidir: 'topamos los precios, venga ¿qué cifra ponemos? Pues los precios que tienen en Madrid.Hombre no, que están altísimos, bueno pues a un 10 % más bajo, pues para eso no hacemos esta reforma. Pues al 50 % más bajos, entonces el matrimonio mayor que utiliza ese dinero para pagar la residencia no puede... Era absolutamente ilógico topar los precios de la vivienda y no ha funcionado en otras regiones. ¿Qué se ha hecho? Lo que se ha hecho en la Ley de Vivienda y con lo que estoy totalmente de acuerdo es, en la zonas especialmente tensionadas, limitar la posibilidad de subida de esos precios del alquiler el próximo año. No es poner un tope, es permitir lo que dice el mercado"

¿La solución es liberar suelo público? "La solución es que hace falta vivienda pública en Madrid, y ya está bien de promesas que no se cumplen", afirma el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Siguiendo con la vivienda, el líder del PSOE en Madrid, ha hablado de impuestos. De su propuestas sobre el impuesto de sucesiones y patrimonio, "quienes hayan heredado dos pisos de sus padres no pagarán ningún euro ni de patrimonio ni de sucesiones .Esto es algo de sentido común, quien tiene una vivienda alquilada ya está pagando el impuesto de patrimonio. El 80% de los alquileres son de pequeños propietarios".

Sobre la reforma de la ley del sí es sí, Juan Lobato no comparte lo dicho por el portavoz de su partido en el Congreso, Patxi López y considera que el pacto con el PP es positivo porque "el PSOE ha presentado una reforma lógica, sensata".