José Luis Ábalos antes de entrar a dar su comunicado ante la prensa en el Congreso

José Luis Ábalos ha comenzado su comparecencia, tras cumplirse las 24 horas de ultimátum que le había dado la dirección del Partido Socialista para que renunciara a su acta de diputado con un "quiero defender mi honorabilidad ante la militancia del Partido Socialista, en el que he militado durante toda mi vida y en el que los militantes siempre me han dado toda su generosidad".

Las primeras palabras de su comparecencia eran, precisamente, para acordarse de su partido, el PSOE, "comparezco para defender mi honor personal y lo hago con una nota condicionada con la tensión y la emoción del momento. Me gustaría estar respaldado por la dirección de mi partido y creo firmemente que tras haber contribuido a formar un gobierno progresista y haber sido ministro del Gobierno de España, me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, no ha sido así, no ha sido posible", ha lamentado.

Ha asegurado que estos días, desde que se produjeron las detenciones por la Operación Delorme, o el caso Koldo, y su nombre se puso en entredicho ha estado buscando la mejor solución, "la decisión más importante de mi vida política, he escuchado todas las voces a mi alrededor, a las que me detestan y a las que aún me quieren. Por lo tanto, finalmente, hago caso a estas últimas y son las que me han transmitido que siga adelante, en la lucha, que no me rinda y defienda mi honorabilidad".

Continuaba con un "no estoy acusado de nada ni formo parte de la investigación y no tengo ningún enriquecimiento ilícito, no tengo que invocar el principio de presunción de inocencia. Mi gestión se limitó a conseguir equipos lo más rápido posible y a mejor precio posible y evitando la comisión de los intermediarios. Intenté salvaguardar el dinero público congelando el pago al proveedor hasta que no tuviéramos la mercancía".

"Sé lo que es un apestado político"

Tras detallar su labor al frente del Ministerio de Fomento en la compra de material sanitario durante la pandemia, y subrayar que la propia querella que plantea la Fiscalía señala que el procedimiento fue correcto, el problema está en que, efectivamente, en el enriquecimiento ilícito de un colaborador que fue parte de mi gabinete cuando fui ministro. Reprobable. Tendrán toda mi colaboración, para aclarar los hechos. No he sido requerido para nada. He oído que no puedo ir de testigo porque soy aforado, no es cierto", asegura.

Por lo tanto, "en lo que respecta a mí, no figuro ni en la querella ni el auto judicial. La querella confirma que el procedimiento de contratación fue correcto", reitera.

La ética que se justifica con tanta varas de medir lo que se impone es el cumplimiento de la ley, la confianza en la ley. Se exige mi renuncia que no tendría efecto práctico. Si yo renunciara, y más en este momento, se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo y significaría mi estigmatización. Tengo una edad y sé lo que es un apestado político", advierte.

"Ha sido una decisión muy difícil"

"Ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, he decidido pasar al Grupo Mixto", anunciaba finalmente.

"Tomo esta drástica decisión tras una profundísima reflexión de cómo se ha gestionado esta crisis. Es una decisión muy dura y difícil en lo personal y no atiende a motivaciones exclusivamente personales, por qué siempre tiene que estar la miseria acompañándonos", se ha preguntado para finalizar su comparecencia y lamentaba el tributo que su partido ha ofrecido a la derecha.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado