José Calabuig, cardiólogo: "Con Casillas todo debe ir bien"

Seguimos pendientes de la salud del ex portero del Real Madrid, Iker Casillas. Poco a poco se va recuperando del infarto agudo de miocardio que sufrió ayer mientras entrenaba con el Oporto. Ya ha pasado la primera noche y parece que está fuera de peligro. Él mismo ha sido el encargado de anunciar en su cuenta de Twitter que ya está “todo controlado”. Las redes sociales se han inundado de reacciones de sus compañeros. Desde Sergio Ramos a De Gea, pasando por las cuentas oficiales del Barcelona y del Manchester United. Todas ellas mandaban ánimos al ex portero de la selección española. Ha sido precisamente un ex compañero de selección Jordi Alba, quien le mandaba ánimos ayer, después del partido de Champions del Barcelona: "un gran compañero y amigo. Le deseo lo mejor, todos estamos con él porque seguro que han sido unos momentos delicados de salud para él".