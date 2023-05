Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la plataforma Más Plurales, en Mediodía COPE

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los diputados del PP contra la conocida como 'ley Celaá', tal y como estaba previsto después de que el pasado abril rechazara también el recurso que presentaron los de Vox al avalar la norma por considerar que se sitúa en el "amplio margen" que la Carta Magna concede al legislador para diseñar un modelo educativo acorde con su "concepción ideológica".

En Mediodía COPE, Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la plataforma Más Plurales asegura que al eliminarse el criterio de "demanda social" a la hora de elegir el colegio "no tiene ninguna relevancia porque según los magistrados el hecho del incremento de las plazas públicas sin que haya demanda ni necesidades de escolarización no tiene por qué conllevar el cierre de plazas concertadas, pero la práctica nos dice que en todos los años anteriores, en las CC.AA. gobernadas por los partidos que están en el Gobierno de coalición, se han ido disminuyendo unidades concertadas con demanda social en beneficio del mantenimiento de unidades públicas".

Ahora que no se va a tener en cuenta la demanda social y se va a incrementar más unidades públicas "va a llevar a más unidades concertadas. Esto es un ataque a la libertad de enseñanza", afirma Muñoz de Priego que destaca que el Constitucional subraya que él no puede valorar las intenciones del Gobierno al dictar la norma, "son evidentes y sabe que hay unas intenciones posteriores".

El Alto Tribunal también avala priorizar centros públicos frente a centros especiales a la hora de escolarizar a niños con capacidades especiales, "la nota de prensa solo dice que sigue la línea anterior. Lo peligroso en la ley decía que a la hora de decidir donde escolarizar a los niños con necesidades educativas se tenía en cuenta el interés superior del menor y si la familia optaba por la opción más inclusiva, es decir un centro ordinario y no por uno de educación especial específica. La sentencia viene a decir que ese inciso final es como si no existiera, pero es absurdo, porque ese inciso existe y no lo elimina", recalca el portavoz de Más Plurales.

Pero "lo más preocupante", subraya Jesús Muñoz de Priego "es sobre todo, el precedente que supone y que viene a decir que el Gobierno puede excluir de la financiación a modelos educativos caprichosamente, puede retirar la financiación a aquellos modelos educativos que no estén conformes con su modelo o sus opciones ideológicos. ¿Hasta dónde nos puede llevar esto? ¿Qué modelo puede ser excluido de la financiación? Si el Gobierno puede decidir que modelos pueden ser excluidos es una minoración de la pluralidad educativa y de la libertad de enseñanza", concluye.