El jefe del Grupo Wagner anuncia que el 10 de mayo retirará a sus mercenarios de la ciudad de Bajmut

Importante mensaje el que ha enviado a Rusia, el jefe del grupo terrorista Wagner, cuyos hombres luchan por el control de la ciudad ucraniana de Bajmut. Yevgeni Prigozhin anuncia que el próximo miércoles, 10 de mayo, se irán de este objetivo en la guerra de Ucrania, debido al 'hambre que padecen sus hombres y la falta de municiones', situación de la que culpa directamente al Kremlin y al ministro de Defensa de Putin.

En otro vídeo publicado en redes sociales, el jefe del grupo, el oligarca ruso -que capitaliza la ofensiva rusa en Bajmut-, posa delante de varios cadáveres gritando 'dónde diablos está la munición'. Asegura que ha perdido 116 de sus soldados en un solo día y responsabiliza de ello directamente al ministro de Defensa y al jefe del Estado mayor ruso.

?? #Prigozhin shares graphic video of #Wagner fighters killed today, with the most furious message he has yet directed personally at Shoigu and Gerasimov. “Shoigu! Gerasimov! Where are the fucking shells!” pic.twitter.com/ltxklLoaXU