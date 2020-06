Javier Ruibal presenta su poemario en 'Radio Carlitos'

p>“Coraza de barro” es el título del primer poemario del cantautor Javier Ruibal que acaba de ver la luz. "Coraza de barro" es un libro de poemas libres, décimas y haikus en los que Ruibal "se desnuda y descubre sus miedos y fobias, esperanzas e incluso manías" dice la crítica.

Y ¿qué dice de su primer libro de poemas, Ruibal? Que "no es lo mismo escribir un poemario que un disco. El disco busca la unión con el oyente. En el poemario casi nunca encuentras lo que buscas, la canción es más de todos y el poema es más de uno" contesta el cantautor a Carlos Herrera este viernes en 'Radio Carlitos'.

Ruibal descarta haber invadido un espacio que no es el suyo al ponerse a escribir poemas, "uno no deja de ser lo que es nunca, la musicalidad de años tras años se tiene que notar, y esa musicalidad, esa rima me han aliviado de escribir versos libres. Se llama "Coraza de barro" porque voy protegido con una finísima capa de barro que se puede romper en cualquier momento. No se trata de meter el gol desde la grada, hay que respetar los gremios, si haces una inclusión en la cocina que el huevo te salga mejor que a Arguiñano".

Ya está “Coraza de barro”en las librerías.Expectante por saber vuestras reacciones.

Gracias a quienes ya lo tienen entre las manos. https://t.co/tf5xouUYIm — Javier Ruibal (@JavierRuibal) June 4, 2020

No es lo único que ha escrito o, en este caso compuesto, durante el confinamiento por el coronavirus. "Baile de máscaras" habla precisamente del amor cuando no puedes salir de casa. O cuando puedes salir solo a comprar lo básico y aprovechas para ver a tu amor.

Porque por amor, canta Javier Ruibal, "se vulnera lo que sea". Compuesta durante la pandemia, "Baile de máscaras" cuenta como "una pareja se encuentra los martes en el mercado para darse un abrazo y luego volver a encerrarse". Es el amor en tiempos de coronavirus.

"El caballo, aunque lo tengas amarrado nunca deja de ser libre"

La libertad junto a los principios heredados de sus padres lo que más valora este gaditano del Puerto de Santa María.

"De todo lo vivido me quedo con las ganas permanentes de saber qué haría después y de todo lo que queda por vivir, que sea muy largo, muy largo para hacer muchas cosas y que me pille, que nos pille a todos con salud y lucidez porque si no poco se disfruta", dice Ruibal que no olvida quién le enseñó los principios de la vida aunque tiene claro que nada es inamovible, "la ejemplaridad de mis padres, mis tíos, mis profesores eso es lo que me enseñó, pero las cosas no tienen por qué ser siempre iguales, prefiero el desorden a las cosas estrictas, ahora uno puede aprender entrando en internet no como cuando éramos pequeños que mangábamos acordes en las calles".

Ruibal quiere ser como aquellos "Caballos del alma" a los que cantaba hace unos años porque "al caballo aunque lo tengas amarrado nunca conseguirás que deje de ser libre".

"Coraza de barro" no será lo último que haga este gaditano para el que esta vida "esto, es un tránsito y la vida está para vivirla de verdad y no me importa que me vean cantar dos personas o dos mil. No podemos vivir en un estado de infelicidad permanente".