Jaime y Eugenia, mellizos valencianos que celebran en COPE que 2020 sea año bisiesto

Forman parte de esos 5 millones de personas en el mundo que soplan las velas, el día exacto de su nacimiento, solo cada cuatro años. Nacieron un 29 de febrero y se les conoce como bisiestos. Pero fíjate, aunque pasen desapercibidos, lo cierto es que les debemos mucho. Si no tuviéramos años bisiestos, en apenas unas décadas, el verano dejaría de comenzar en junio y el invierno se separaría de diciembre. Esto es porque un año solar son 365 días y algo menos de 6 horas y por eso cada cuatro años existe un 29 de febrero.

Este 2020 tendrá ese día de más y Jaime y Eugenia van a celebrar su cumpleaños por todo lo alto. Jaime y Eugenia han celebrado la llegada del Año Nuevo, que va a ser muy especial para ellos, en familia, pero estos mellizos -una vez acabada la entrevista en el programa especial de bienvenida al 2020 de la Cadena COPE- se han ido a festejar el nuevo año bisiesto con sus amigos.

Ambos están ilusionados con cumplir años, 24 velas soplarán el 29 de febrero, y soplarlas el mismo día en el que nacieron, "siempre hace ilusión celebrar tu cumpleaños el día que naciste y no un día antes o un día después", dice Eugenia. "Solemos celebrarlo el 1 de marzo porque el 28 de febrero no habíamos nacido" añade Jaime. Lo que no recuerda ninguno es cuando sus padres les explicaron que el día de su cumpleaños no lo había todos los años. "Es un lío porque nos felicitan varios días, algunos el 28 y otros el 1 de marzo y al final ya dejamos de explicar el porqué decidimos celebrarlo el 1 de marzo".

Su vigesimocuarto cumpleaños va a ser especial, eso lo tienen muy claro, Eugenia y Jaime. Como también están seguros es de que no lo celebrarán juntos en Valencia porque Eugenia que estudia segundo curso de un master en ingeniería espacial en Roma "tendré clases y no podré venir" y Jaime tendrá que trabajar, lo hace en unos grandes almacenes, y no podrá viajar a la Ciudad Eterna.

Estos mellizos, sin saberlo, podrían formar parte de un club especial, el Club de los bisiestos. Este club es único en el mundo. Fue creado aquí en España, el mismo año que nacieron Jaime y Eugenia, el 29 de febrero de 1996.

El encargado de impulsarlo fue su presidente el donostiarra José Manuel Ubarrechena, con el fin de celebrar una condición única: la de cumplir años únicamente cada cuatro años. "Los bisiestos somos únicos, especiales, y olímpicos porque vamos con los Juegos Olímpicos" dice Ubarrechena.

Uno de esas personas únicas, en España y en el mundo, es el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que también nació un 29 de febrero. Quién sabe si este año bisiesto no le trae como regalo para ese día especial la investidura en la que tanto tiempo ha invertido en los últimos días de 2019 y seguirá en los primeros días de este año recien estrenado.

Porque como afirman Jaime y Eugenia, los mellizos bisiestos valencianos, nacer un 29 de febrero no conlleva tener "mal fario como algunos afirman al hablar de que a los nacidos el 29 de febrero les acompaña la mala suerte".

Algo que corrobora otro de los miembros del Club de los Bisiestos, Agrimiro Saiz. Este conquense cumple 60 años, pero este 2020 celebrará en la fecha exacta sus 15. Vamos que podríamos decir que está hecho un chaval. Agrimiro que ha celebrado el inicio de 2020 en el pueblo de sus abuelos, va a celebrar este año especial "cuatro veces con más alegría".

Agrimiro, a diferencia de Jaime y Eugenia celebra su cumpleaños los años no bisiestos el 28 de febrero "porque marzo es otro mes". Aún así, como hay quien le felicita el 1 de marzo pues "lo festejamos el doble porque hay familiares y amigos que me felicitan el 28 y otros el 1 de marzo. Nuestra vida es así" dice Agrimiro que destaca cuándo un bisiesto cumple años según la legislación vigente, "a efectos legales hay una normativa civil que establece que los nacidos el 29 de febrero hacen los años a las 00.00 del día 28, cuando no es año bisiesto".

Como Agrimiro, José Manuel, Jaime y Eugenia, otras 32. 000 personas de nuestro país son bisiestas, entre ellos Pedro Sánchez, y este año sí celebrarán su cumpleaños en el día y mes en el que nacieron.