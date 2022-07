Ismael 'Cocinillas' y Rafuel nos explican su éxito en las redes sociales

Seguro que más de una vez te has probado a cocinar alguna receta que te has encontrado en Instagram. La mayoría se ven abrumados por su poca experiencia frente a los fogones de su cocina y otros, sin embargo, consiguen descubrir un don que pensaban que no tenía. No es para menos que te hayas visto así en más de una ocasión, y es que en las redes sociales se ha originado un ‘boom’ de influencers de cocina. Algunos son muy originales y animados, como Ismael ‘Cocinillas’, que te enseña a hacer un helado de Oreo súper sencillo. Aunque también los hay como el gran Rafuel, muy habitual en la cadena COPE, que te explica cómo hacer una tortilla a la carbonara.