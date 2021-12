La Iglesia y las víctimas de abusos

El diario “El País” ha publicado este domingo un informe sobre supuestos abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica durante las últimas décadas. No es la primera vez que lo hace, acompañando los datos con un relato que parte del supuesto de que la Iglesia en España, especialmente la Conferencia Episcopal, tendría una actitud pasiva, puesto que no investigaría ni prestaría atención a las víctimas. Lo cierto es que las denuncias que ahora se dan a conocer no han sido presentadas ni a las diócesis, ni a la Conferencia Episcopal, ni a las órdenes religiosas, a pesar de que todas estas instancias tienen canales adecuados para hacerlo desde hace tiempo.