La historia de La Ilíada devuelta a su biblioteca 57 años después, en Mediodía COPE

En el número 39 de la calle de Toledo, en pleno corazón de la capital, está el Instituto San Isidro de Madrid, el más antiguo de la ciudad. A su conserjería llegaba esta semana, un paquete. Iba dirigido al director.

"Venía por correo, un paquete exprés que iba dirigido al director. Venía envuelto con un papel de regalo y venía al nombre del director y sin poner quién era el director", cuenta en Mediodía COPE, María José Gómez, Jefa de estudios de este centro.

Ella pudo ver cómo llegó el libro, a las manos de Rafael Martín, el director, ese misterioso envío: no sabíamos que contenía, tampoco que aquel paquete tendría que haber llegado 57 años antes.

"Al tacto se notaba que era un libro, el director pensó que era un libro que nos regalaban para el Museo y nada más abrirlo vio la nota tan curiosa".





¿Qué libro tenía en sus manos el director?

Nada más y nada menos que 'La Ilíada' de Homero en una edición de 1941. Rafael Martín abrió y empezó a leer la nota que lo acompañaba, con sus disculpas correspondientes.

"No sabemos de quién puede ser. La nota es graciosa, se disculpaba por la tardanza en la entrega y venía en números romanos la fecha en la que sacó el libro de la biblioteca y la fecha en la que lo ha devuelto", describe la jefa de Estudios del IES San Isidro.

Seis décadas después, 'La Ilíada', que salió de la biblioteca de ese instituto en 1977, volvía a casa. Entre las muchas curiosidades de esta historia, está que el paquete llegó como correo urgente. A alguien le corría prisa que aquel clásico ocupara, de nuevo, su hueco en la estantería.

El director del instituto ha agradecido que, aunque fuera 57 años más tarde, esa persona que se llevó el libro entonces lo devuelva ahora. En la carta no había remite, así que, no saben quién es esa persona que tanto tiempo después ha sentido la necesidad de devolver ese libro que no era suyo. Han mirado en los archivos del centro, pero nada, imposible encontrar aquellos registros de préstamos de libros de hace tanto tiempo.

Ahora están buscando dónde colocar al “libro pródigo” que ha vuelto a casa. Se debaten entre la biblioteca o el museo que tienen, donde exponen expedientes, láminas de dibujo y ejercicios de alumnos ilustres.

Así ha sido el largo viaje de esta Ilíada que ha vuelto a la biblioteca de la que salió, seis décadas después. Si el lector no ha disfrutado de su lectura, desde luego, no podrá decir que ha sido por falta de tiempo.