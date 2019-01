Herrera a las 8, jueves 3 de enero

Tiempo de lectura: 2



Hablando de Vox, el pacto andaluz, el pacto entre Partido Popular y Ciudadanos para gobernar en Andalucía necesita los votos de Vox. ¿Y Vox qué ha dicho? Que si no se retira el artículo 84 al que han llegado en ese pacto, un artículo en el que dice que se dispondrán de fondos para el desarrollo de las ayudas a las mujeres maltratadas, la prevención de la violencia de género, violencia machista, etcétera, etcétera, ellos replantean su voto afirmativo en la investidura.

Vamos a ver, consideraciones varias. Estar en contra de la ley de la violencia de género o de alguno de los aspectos de esa ley no es estar a favor del maltrato ni de los maltratadores ni de los asesinos ni tal ni que cual como dice con esta histeria que la caracteriza esta tal Teresa Rodríguez, la de Adelante Andalucía, y alguno más. Y sus terminales mediáticas, que son bastantes.

Esta ley tiene aspectos que seguro que no garantizan la igualdad ante la ley y comprometen la presunción de inocencia. Pero es una ley constitucional y es una ley que contempla, eso sí, muchos apartados muy importantes para proteger a las mujeres. Oiga, 47 el año pasado, eh, para que no sean víctimas de la violencia de asesinos machistas. Bien, bueno, vamos adelante. Vox, evidentemente antes o después iba a reclamar atención mediática. Veremos si esto es un simple movimiento táctico o quieren llegar hasta el final con este asunto de género. Bueno, pueden sugerir una vía reformista que seguramente es bastante más inteligente, y el PP y Ciudadanos ponerse a ello. Tampoco hacerse los dignos eternamente.

Pero lo que no se puede es poner en peligro ese pacto y el cambio en Andalucía porque, eso deben saberlo los electores, los elegidos de Vox, los electores han pedido cambio en las urnas y tú con 12 parlamentarios no tienes la masa crítica política como para cambiar una ley en el Estado y como para paralizar un cambio en Andalucía. Sus votos no te dan para imponer aspectos de tu programa, pero si te dan para impulsar el cambio, que es a lo que realmente estás obligado. Que evidentemente todo tenga que ser un “trágala”, no, pero entre personas sensatas, mayores, supuestamente... En fin, con la cabeza sobre los hombros, estas cosas indudablemente tienen que tener algún tipo de arreglo.