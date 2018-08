Bronca entre Susana, la guía turística aficionada, y los profesionales del sector

Susana Meseguer reconoce que se quedó "helada" cuando vio la sanción a la que se enfrentaba. En una entrevista en 'Herrera en COPE', la joven ha dicho incluso que no dijo nada a su familia para no preocuparles. "Aunque ahora se han enterado por los medios", ha añadido. Susana no tiene miedo porque cree que se trata más de un apercibimiento que de una amenaza real. "He estado haciendo de guía aficionada durante cuatro meses. Me encanta el pueblo donde vivo. Es como una pequeña Toscana. Venía mucha gente al pueblo y, como solo hay una persona en la oficina de turismo y prácticamente nunca se pueden hacer visitas guiadas, decidí hacerlas yo", ha explicado.