MAD COOL

Aprende a sobrevivir a un festival

¡Qué no se te olvide la crema estos días! Muchos llevan esperando todo el año el que es uno de los eventos del verano en Madrid: el Mad Cool. Tres días para disfrutar de la música en directo de Pearl Jam, Franz Ferdinand, Snow Patrol, Arctic Monkeys y Dua Lipa, entre otros muchos. Pero ojo, “tienes que dosificar y no dar todo el primer día”. Éste uno de los consejos de Elena Palomo, periodista especializada en música, y festivalera nata, y añade, "no olvides llevar unas buenas gafas de sol, crema, para no abrasarnos y ropa cómoda”.