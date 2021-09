Herráiz: "Sánchez quiere que Puigdemont sea juzgado después de indultar a la cuadrilla del ex president"

Buenos días. Bienvenido si te incorporas a esta hora a la Mañana del fin de semana. Hemos empezado a las seis y nos vamos hasta las ocho y media que es cuando llega César Lumbrera y Agropopular.

Encaramos el último sábado del mes. Nos hemos merendado este septiembre de comienzo de curso como si tal cosa y encaramos el último trimestre de un año que nos ha dejado casi de todo. Una pandemia, un volcán y una DANA, que son las borrascas de toda la vida pero que cuando arrasan el lugar en el que vives como se ha visto esta semana en Lepe y en otros puntos de Huelva o, Badajoz, en Almendralejo o Villafranca de los Barros se convierte en un fenómeno único.

En las últimas horas, las lluvias han caído de forma intensa en Toledo y en Ávila, también en Huesca esta misma noche y a lo largo de este sábado no se descartan precipitaciones, pero en principio, no tan intensas como el jueves. Atentos en el este de Castilla-La Mancha y en el pirineo navarro, donde se esperan tormentas localmente fuertes. Aquí, mañana esas tormentas tienden a desaparecer, así que si tienes planes al aire libre y los puedes cambiar, mejor el domingo. En el resto las precipitaciones serán poco probables o débiles, como en el caso de Galicia.

EL VOLCÁN CUMBRE VIEJA

Las últimas horas han sido muy difíciles en la isla de La Palma. El volcán Cumbre Vieja ha alcanzado su fase más explosiva desde que el pasado domingo entrara en erupción, ha empeorado la situación y se han repetido sonidos como este.

Son deflagraciones que se repiten, con una onda expansiva que recuerda a la de una bomba cargada con kilos y kilos de explosivos y que añaden un punto más de peligrosidad a la tragedia que se vive en La Palma desde hace casi una semana. No son explosiones aisladas, se suceden en un intervalo de apenas unos minutos, y, de hecho, en plena conexión en directo en Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz, los oyentes pudieron escuchar uno de esos rugidos con su correspondiente onda expansiva de gran intensidad.

Así durante mucho tiempo, con explosiones continuas, un sonido que nos acerca un poco más, nos pone en el lugar por el que siguen atravesando miles de vecinos de la isla de La Palma. A media tarde de este viernes se abría una nueva boca en el volcán y el aumento de la explosividad, con una dinámica mucho más intensa ha vuelto a complicar la situación. La lava mana a borbotones, auténticos ríos de lava, como si el volcán se hubiera enrabietado.

La ceniza se acumula y no sólo eso, hacen que el ambiente sea en muchos casos irrespirable. De hecho, ese volumen de cenizas ha obligado a las compañías aéreas que operan en la isla a suspender sus vuelos. Es una decisión temporal, aunque no saben cuando los van a poder retomar.

A las ocho y –, minutos de la mañana nos volvemos a situar en la isla de La Palma. Acabamos de escuchar la voz de nuestro compañero Santi Morollón que en plena conexión con Mediodía Cope captaba esa explosión del volcán. Nos escucha ya en directo. Santi, buenos días.

¿Cuál es la situación? Allí es una hora menos, es de noche. ¿Han seguido repitiéndose esas explosiones con esa onda expansiva tan potente? Ha pasado casi una semana ya y eso, Santi, y tú lo estás comprobando, se nota en el ánimo de los vecinos. En los que han perdido sus casas y en los que ven como la lava del volcán se acerca a ellas.

Gracias, Santi. Mantenemos líneas abiertas con La Palma. Es ya casi una semana escuchando rugir al terremoto y eso empieza a afectar psicológicamente a los vecinos. Felipe es psicólogo de emergencia, está sobre el terreno y su trabajo cada vez es mayor y más complejo.

Es difícil ponerse en su lugar, pero vamos a volver a escuchar el rugido del volcán. Así durante una semana. Muchos vecinos sufren ansiedad, estrés y miedo. Mucho miedo. Además de la situación crítica de todos los que han perdido sus casas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hemos estado en La Palma. En unos minutos nos vamos a situar en Catania. Allí vive un sevillano a tan solo 17 kilómetros de uno de los volcanes más conocidos. El Etna. ¿Cómo es vivir a los pies de un volcán? Se lo preguntamos enseguida.

LA DETENCIÓN DE CARLES PUIGDEMONT

En un sábado en el que la noticia sigue también en Cerdeña. El expresidente catalán Carles Puigdemont ha pasado la noche en libertad. Y aquí seguro que te preguntas. ¿Ya? ¿Pero si no ha estado ni 24 horas arrestado, retenido o como quiera llamarse? Bueno, está en libertad, pero con matices. El embrollo judicial que rodea su arresto ha llevado al tribunal de apelación de Sassari, esto está en Cerdeña, donde fue detenido el jueves, a dejarle en la calle. Todo ello a la espera de que se resuelvan las cuestiones prejudiciales, que no son pocas.

Puigdemont sale a la calle en principio sin medidas cautelares y con libertad de movimientos, aunque en principio se dijo que tenía que permanecer en la isla italiana hasta que los jueces en de la Corte de Apelación de Sasser, de Cerdeña, tomara una decisión. No. Puede salir de Italia, ir a Waterloo, a esa mansión que pagamos entre todos, o a donde quiera.

¿Y ahora qué? Lo primero es que Puigdemont, que durmió la noche del jueves al viernes en comisaría, después de quedar libre, declare ante el juez. Pero eso no va a ser inmediato. Van a transcurrir diez días, porque el expresidente ha sido citado para el 4 de octubre. Puigdemont gana tiempo, sobre todo para airear una nueva victoria ante la justicia tras casi cuatro años fugado.

Hay muchas incógnitas, muchos matices jurídicos aun pendientes de resolver por organismos ajenos al juez italiano. Por eso ha dicho, “mira, hasta que no se aclare el camino, que este señor español siga libre y luego ya se verá”. Es decir, hasta que los tribunales de justicia de la Unión Europea resuelvan el recurso sobre la suspensión de su inmunidad, por un lado, y la cuestión prejudicial planteada desde el Supremo español por el magistrado Pablo Llarena, hay que esperar. ¿Podía haberse mojado y agilizar su extradición a España? Sí, pero de momento, no lo ha hecho y ahí está Puigdemont, como un forajido pavoneándose de la Justicia. Al jurista Jesús Zarzalejos, abogado y profesor de derecho procesal, no le sorprende su puesta en libertad momentánea. Aún así, tiene un convencimiento.

A partir de ahí, las interpretaciones de parte. También en esto hay dos almas en el Gobierno, al menos en público. Mientras Podemos apuesta por pasar por alto los delitos que cometieron, Pedro Sánchez…

Esto en público. Y lo dice después de conceder los indultos al resto de la cuadrilla de Puigdemont con la que cometió su fechoría separatista. Y lo dice después de que este Gobierno haya jugado al despiste, sin dejar claro que la euroorden de busca y captura estaba activa. Todo lo contrario. Sánchez pide que comparezca Puigdemont, mientras el expresidente catalán, nada más salir en libertad, se volvía a mofar de España.

Esa actitud es la de alguien que se sabe fuerte, la de alguien que sabe que haga lo que haga y diga lo que diga, estará en la calle. De momento, sigue chuleándose y viviendo a cuerpo de rey a costa de todos. Así, cuatro años ya. Y parece que va para largo.

La Mañana viene intensa, pero siempre hay momento para un respiro que no saben cómo se agradece.

El título de esta canción es Carrera de bicicletas. En realidad, Freddie Mercury no soportaba montar en bicicleta. Y en el origen de este tema hay broma convertida en una gran canción. Bycicle Race forma parte ya de Rock FM 500, con las 500 canciones de la historia del rock y que se va a ir actualizando a lo largo del fin de semana.