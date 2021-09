Herráiz: "A Pablo Iglesias se le atraganta el jarabe democrático"

Buenos días. Seguimos en La Mañana del fin de Semana de COPE con una compañía amplia. Los que ya están despiertos a esta hora, los que incluso estáis desde las seis que es cuando abrimos, tiene su ventaja. Que aprovechan mucho más el día. Además tenemos por delante un domingo con tiempo estable. Ha pasado la DANA y las lluvias ser van a limitar a Galicia, al oeste, con la llegada de un frente atlántico. Las temperaturas tienden a subir en la mitad oeste de la Península, también en Canarias y en el resto van a permanecer sin cambios.

Enseguida estamos en Berlín, en Alemania. Vamos a hablar con un periodista alemán, de la radio pública alemana, para pulsar la última hora de unas elecciones que no son unos comicios más. Primero porque después de 16 años, Ángela Merkel se despide del poder. Ha sido la canciller germana y también la líder de Europa que más ha influido en el día a día de los países comunitarios. Decisiones que te han terminado afectando a ti y a mi han tenido su supervisión o su prohibición. Cuánto podía gastar nuestro gobierno o cuánto nos correspondía de fondos comunitarios.

Antonio Bernabé, tiene 51 años y lleva casi media vida viviendo en Alemania. Ahora está en Munich. En La Mañana del fin de semana de COPE reconoce que gane quien gane, la figura de Merkel es inalcanzable.

Los más jóvenes no recuerdan una Alemania sin Merkel. Desde España, Florian, alemán que lleva viviendo en nuestro país desde hace más de un año, cree que a la canciller, en los últimos cuatro años, se le ha notado el desgaste.

60 millones de alemanes están llamados hoy a las urnas.

La erupción del volcán de Cumbre Vieja

En torno a las cuatro de la tarde se va a cumplir una semana de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Una semana en la que no ha parado de expulsar lava, con momentos de una explosividad máxima y dejando a su paso mucha destrucción.

Te venimos actualizando la incidencia del volcán. En torno a 6.000 vecinos han vuelto a pasar la noche fuera de sus casas, la lava afecta ya a cerca de 200 hectáreas y medio millar de viviendas han quedado completamente arrasadas. Los técnicos insisten: es un volcán típico de Canarias y no es más explosivo, a pesar de su gran peligrosidad. En las próximas horas lo geólogos, van a seguir analizando su evolución sobre todo después de esa rotura parcial del cono principal del volcán que te adelantábamos ayer a esta misma hora.

La evolución de las coladas a lo largo de las últimas horas ha tenido dos partes muy diferenciadas. Las dos nuevas bocas expulsan un magma más fluido, más líquido que al entrar en contacto con la atmósfera se vuelve más viscoso.

Es Miguel Ángel Morcuende, director del plan especial de protección civil y emergencias por riesgo volcánico. Poco más se puede hacer a parte de evacuar a la población en riesgo, a parte de recomendar que se reduzca la actividad al aire libre en el entorno del volcán y de mantener cerrado el espacio aéreo por la presencia de ceniza. En las próximas horas sabremos si se reanuda. Esto provocó ayer importantes colas en los ferris que enlazan La Palma con Tenerife, por ejemplo.

Poco más se puede hacer salvo ayudar a los que lo han perdido todo y a los que siguen sin poder volver a sus casas. Lorena es una de esas voluntarias.

En el fin de semana de COPE nos hemos preguntado una cuestión. Una vez el volcán deje de expulsar lava, que nadie es capaz de fijar cuándo va a llegar ese momento, una vez se enfríe el terreno afectado, ¿cuándo se va a poder volver a cultivar? Hay que tener en cuenta que el 80% de la población que reside en la zona del volcán vive directa o indirectamente del plátano. Cristina López Schilgtin le preguntaba al vulcanólogo Rafael Becerra. Habla de centenares de años y a medio y largo plazo descarta que ese terreno se pueda emplear en usos agrícolas.

La prórroga de los ERTE



Vamos a estar pendientes de la evolución del volcán cuando se cumplen 7 días de su gran erupción. Lo que se cumple también es el plazo para la prórroga de los ERTE. Concluye el 30 de septiembre y a día de hoy hay 250.000 trabajadores, todavía en esta situación laboral especial que siguen en vilo.

Si miramos atrás, Gobierno, patronal y sindicatos han esperado hasta el último segundo, casi con el toque de la bocina en prórrogas anteriores. Esta vez hay elementos que apuntan a que esta vez las cosas son distintas. No hay más que ver cómo acabó la última reunión para llegar a un acuerdo. Con el plantón del ministerio que dirige José Luis Escrivá. El presidente de la patronal advierte: faltan cinco días y no hay propuesta conjunta.

¿Qué va a pasar? No se descarta que se amplíen los ERTE un mes más, hasta el 31 de octubre y no hasta final de año como propone la patronal. Un mes más para ver cómo evoluciona la pandemia y si los negocios se van reactivando progresivamente y también muchos trabajadores salen en situación en ERTE. Lo estamos viendo en la hostelería, sobre todo en las comunidades donde se levantan las restricciones, también al ocio nocturno, y estos negocios vuelven a una relativa normalidad.

Detención y puesta en libertad de Carles Puigdemont

Con el asunto de los ERTE sin resolver, el Gobierno encara el lunes con cierto alivio en uno de los mayores quebraderos de cabeza que le mantiene permanentemente rodeado. Es lo que tiene el ponerse en manos del separatismo, que al final es un sinvivir. En Moncloa respiran algo más aliviados después de la rápida puesta en libertad de Carles Puigdemont.

De haberse abierto de forma inmediata su extradición a España los planes de Sánchez, sus pactos con el separatismo, la mesa de diálogo y toda la estrategia paralela hubiera sufrido un revés. Ahora el argumentario monclovita pasa por dejar enfriar el asunto, silenciar lo que pueda decir el expresidente catalán y a ver si se tira otro tiempo allí sin que apenas nadie la haga caso, ni siquiera los suyos. Puigdemont, todo lo contrario. Se siente reforzado. Ni Alemania, ni Bélgica ni ahora Italia han querido mojarse para que cumpla la deuda que tiene con la justicia española y ahora presume ante Pedro Sánchez y ante Pere Aragonés, que es de su siempre rival Esquerra republicana, presume de que sin él, sin Junts, no van a poder pactar nada. Por lo pronto, seguirá pavoneándose por toda Europa.

Pues no. No se ha demostrado nada de argumentación ni política ni jurídica. Lo que se ha demostrado es que la justicia europea, por tanto la española, tiene numerosos agujeros por los que se cuelan delincuentes como Puigdemont. Por lo pronto, el expresidente catalán tiene previsto volver mañana a Bélgica, a su casoplón de Waterloo que pagamos entre todos para reactivar el recurso y recuperar su inmunidad parlamentaria. No descarten que también ahí se apunte un tanto.

Pablo Iglesias: objetivo de su 'jarabe democrático'

Y el tertuliano, columnista, profesor, en tiempos vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha sido protagonista de las últimas horas. Antes de escuchar lo que le han recetado los suyos, los comunistas en la mismísima fiesta del PCE en Rivas Vaciamadrid vamos a escuchar lo que antes de llegar al poder celebraba con no poco regocijo.

Jarabe democrático, ¿verdad? Bueno pues en pleno discurso comunista en la fiesta del PCE, a Pablo Iglesias se le indigestó la celebración. Una docena de activistas, como le gustaba llamar al propio Iglesias, entraron con banderas republicanas a la carpa donde estaba el exvicepresidente al grito de: “dónde está el cambio, dónde está el progreso”.

Y, qué pasa, que ahora el jarabe democrático no le gusta. Esto es como los chistes, que hacen mucha gracia hasta que sales tú en el chiste. Entonces te hace mucha menos gracia. En ese momento, a Iglesias no se le ocurrió nada mejor que relacionar a los activistas de las banderas republicanas, a los que en otro momento fueron compis, con la ultraderecha.

Parece que si se lo hacen a él, no le gustan demasiado los escraches, aunque se los hagan comunistas como él.

Fin de semana trágico para el mundo del motor



Y ha sido un fin de semana negro para el mundo del motor. Un joven piloto de apenas 15 años moría en el asfalto. Dean Berta Viñales participaba en una carrera de motos en el circuito de Jerez cuando sufrió un fuerte accidente. Fue trasladado al hospital de Sevilla pero resultó imposible salvar su vida Tenía heridas muy graves en la cabeza y en el tórax. El piloto fallecido es primo de Maverick Viñales, que compite en el campeonato de Moto GP. Esto en Jerez. En Llanes, en Asturias dos pilotos españoles fallecieron en un Rally tras estrellar su coche contra un guardarraíl. Son Jaime Gil y Diego Calvo y los servicios médicos tampoco pudieron hacer nada por salvarles la vida. Las dos tragedias unidas, aunque no tengan relación, tiñen de luto el mundo del motor.