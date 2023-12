El mensaje paternal y severo que el Papa ha enviado a los fieles de la diócesis de rito siro-malabar de Ernakulam-Angamaly, en la India, tiene aplicación y valor para los católicos en cualquier lugar del mundo. La Iglesia siro-malabar, muy viva en algunas regiones de la India se remonta a la evangelización del apóstol santo Tomás y se ha visto envuelta en una amarga disputa a cuenta de la reforma de su liturgia. El Sínodo de esta iglesia llegó a un acuerdo, confirmado por el Papa, que algunos sacerdotes de la diócesis principal se han negado a aceptar, más aún, han instado a sus fieles a desobedecer.

Ante la situación creada, en la que no han faltado incluso episodios de violencia, Francisco se ha dirigido a todos los fieles para exigir que se restablezca la comunión. “La Iglesia es comunión, ha dicho el Papa en un video mensaje, y la comunión exige sacrificios. Si no hay comunión, no hay Iglesia”. Además, dirige un reclamo especial a los sacerdotes para que no se separen del camino de la Iglesia, lo que significa caminar con los obispos y acatar las decisiones del Sínodo.

La cuestión en juego es de vida o muerte para la comunidad cristiana y, por eso, Francisco advierte: “por favor, tened cuidado de que el diablo no os engañe para que os convirtáis en una secta… no obliguéis a la autoridad eclesiástica competente a reconocer que habéis salido de la Iglesia, porque ya no estáis en comunión con vuestros pastores y con el Sucesor del apóstol Pedro, que está llamado a confirmar a todos vuestros hermanos y hermanas en la fe y a mantenerlos en la unidad”.

Este severo reclamo forma parte del ministerio del sucesor de Pedro. Pienso que, sin llegar a un clima de abierta desobediencia como el que padece esta comunidad de la India, no faltan lugares y momentos en que se lastima de diversas maneras la unidad del cuerpo de Cristo. Y debería resonar para todos esta advertencia del Papa: si no hay comunión, no hay Iglesia… nos convertimos en una secta.