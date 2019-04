De Haro: “Tezanos vende una amplia victoria del PSOE, como hizo en las andaluzas. Susana está en la oposición"

Tiempo de lectura: 1



Dice Pablo Iglesias que no tenemos que creer a los políticos. Pues nada no nos fiaremos de los políticos. Y de las encuestas. ¿Debemos fiarnos de las encuestas? Esta mañana se ha hecho pública la macro encuesta del CIS. 16.000 encuestas. Nadie puede competir con un sondeo así. Desde que Tezanos llegó al CIS todos los barómetros que ha hecho han dado resultados muy buenos para el PSOE, mucho mejores que el resto de las encuestas. Tezanos hizo pública unas encuestas que antes de las elecciones andaluzas se equivocaban estrepitosamente. Con estos precedentes hay que tomarse con prevención lo que pronostica el CIS. Si uno mira con detalle cómo está hecha la muestra, se da cuenta que los votantes del PSOE tienen más peso que los del PP, el recuerdo de voto no coincide con el resultado de las últimas elecciones en las que ganó el PP.