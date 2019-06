De Haro sobre el caso Noa: “ El suicidio asistido de un niño o de adolescente es un fracaso"

Tiempo de lectura: 1



Noa Pothoven, una adolescente holandesa de 17 años que sufría anorexia y depresión, murió el pasado domingo. Antes de cualquier polémica o cualquier análisis me parece que no podemos ponernos a hablar de Noa sin desear que descanse en paz, sin que aquellos que sepan y puedan recen por ella. Lo más importante del caso Noa no es ninguno de los aspectos del caso Noa, que todos son importantes, sino el destino de Noa, de una mujer que sufrió mucho y que, como todos, tenía, tiene un destino de felicidad, el destino para el que había nacido. Noa fue víctima de abusos sexuales a los 11 y 12 años, y de una violación a los 14 años. Contó sus experiencias en un libro y acabó pidiendo la eutanasia. En Holanda los niños pueden pedir la eutanasia a partir de los 12 si tienen enfermedades sin curación y padecimientos insufribles. Hasta los 16 años se exige el permiso de los padres. Sea cual sea la legislación, probablemente todos coincidimos en que el suicidio asistido de un niño o de adolescente es un fracaso.