De Haro sobre el boicot a Rivera en Rentería: “Bildu busca convertir ciertas comarcas en una tierra sin ley"

Esta mañana se ha estrenado el primer capítulo de la serie Juego de Tronos. HBO, que es la plataforma que lo distribuye, ha colapsado a los pocos minutos del estreno. Todos los que han luchado despiadadamente entre ellos hasta ahora se unen para hacer frente a los caminantes blancos dirigidos por el Rey de la noche. Esa unión que parece va a producirse en la serie de tronos no llega a la política española. Los partidos que buscan el voto, por más que se empeñen, no son enemigos. El enemigo externo es quien utiliza la violencia, quien no acepta la diferencia. A estas horas, después de las cinco encuestas del fin de semana, no ha cambiado nada sustancialmente. Gana el PSOE pero es muy probable que nadie sume. Lo más indecisos son los votantes de centro y de centro izquierda.