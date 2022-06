De Haro: "Sánchez y Biden hablarán de Marruecos, pero no tendrán tiempo para los 30 muertos en la valla"

"Buenas tardes, a la gente gente:

En este preciso momento, 'la Bestia', que es como se conoce al coche de Biden llega a Moncloa. 'La Bestia' es una limusina blindada de cinco metros y medio con cristales antibala de 12 centímetros y resistente a los ataques químicos y a las explosiones.

De explosiones sabe el artillero de Pablo, he estado con él esta mañana. Y me ha contado la experiencia que tuvo en una base aerea de Turquía donde las tropas OTAN defendían la frontera con Siria. De Pablo se dedicaba a mantener los misiles Patriot, estuvo allí seis meses, siempre alerta.

Nuestras tropas participan en cinco misiones de la OTAN. La invasión de Ucrania nos ha recordado que la guerra, por desgracia, sigue existiendo. Y que para mantener la libertad a veces hace falta un gran sacrificio.

Con motivo de la cumbre de la OTAN, Biden se va a reunir desde este momento hasta las cinco con Sánchez. Por fin por fin, va tener una verdadera reunión con Biden. El encuentro va dar mucho de sí. El año pasado Sánchez habló solo un minuto en un pasillo con Biden y le dio tiempo a repasar muchas cosas.

Biden está en Madrid no porque el Gobierno de Sánchez tenga una gran capacidad diplomática; está en Madrid porque, como sabes, se celebra la cumbre de la OTAN en España, hace 40 años que ingresamos en la Alianza.

En la época de Aznar, de eso ya ha llovido mucho, el presidente del Gobierno, entonces, quería una España absolutamente en línea con Estados Unidos, aunque eso implicara una guerra descabellada en Iraq.

Hubo pendulazo con Zapatero, primero como jefe de la oposición y luego como presidente del Gobierno, hizo dos desaires difíciles de olvidar. No se levantó al paso de la bandera de Estados Unidos y retiró las tropas de Iraq sin avisar convenientemente a su socio estadounidense.

Ahora otro presidente socialista bebe los vientos por un presidente USA. Y así está nuestra política exterior, sin rumbo, tan sometida a las necesidades de Sánchez como otras políticas. Si no fuera porque hay guerra en Ucrania, Biden se ocuparía poco de Europa y menos de España. De hecho Biden no ha rectificado la política de Trump sobre el sahara. Y quien ha cambiado ha sido Sánchez al aceptar la postura de Marruecos y dejar tirados a los saharuis. Es muy probable que Sánchez hable en esta hora de Marruecos con Biden para recordarle que gracias a su personal decisión, la política de España ha cambiado son el Sahara. No habrá tiempo, seguro, para hablar de los más de 30 muertos en la valla de Melilla.

Biden le va a anuniciar a Sánchez el aumento de los destructores en la base naval de Rota (Cádiz) de cuatro a seis para reforzar la presencia militar de su país y de la OTAN en la zona. Pero Biden es un señor muy educado, y un presidente de los USA no se ocupa de estas cosas, pero su delegación, seguramente, ya le ha hecho saber en algún momento de forma muy sutil que no le gusta la política de nuestro Gobierno con Cuba, Nicaragua o Venzuela, los países gobernados por regímenes neocomunistas y populistas.

Biden es un demócrata, pero eso no significa que le guste un pelo un Gobierno con Podemos dentro. Lo que seguramente si le dirá Biden a Sánchez es que tiene que duplicar el gasto en defensa. Somos con Luxemburgo, el país que menos gasta en defensa. Y lo que seguramente no le dirá Sánchez a Biden es que sería necesario eliminar los aranceles sobre la aceituna negra española y sobre nuestras torres eólicas.

Biden levanta los aranceles a los países de Asia, que es donde tiene la cabeza, no a un país de la UE. Biden se marchará dentro de unas horas y nosotros seguiremos sin un política exterior de Estado".

