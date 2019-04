Tiempo de lectura: 1



Los consultores de comunicación trabajan estos días muy intensamente con sus consejos para que sus candidatos arañen algunos escaños. La recomendación de todos es la misma: que no se equivoquen, que no hablen de lo que no hay que hablar, que despierten el miedo. Es seguro el consejo que le da Iván redondo a Pedro Sánchez. Lo importante es no equivocarse y aprovechar al máximo la equivocación del contrario.