De Haro: “Mientras Sánchez recibe a los partidos, Bruselas advierte que subir el SMI ralentizará el empleo”

Sigue en Moncloa el postureo de Sánchez, que sigue recibiendo como si fuera no presidente del Gobierno, sino Jefe de Estado a los líderes de los partidos nacionales. Ayer fue Casado, esta mañana ha sido Rivera y esta tarde le toca a Pablo Iglesias. Mientras en Moncloa sigue la política del postureo de un Sánchez que hace campaña como hombre de centro y de Casado y Rivera que compiten por el centro, la vida sigue. La vida real sigue y avisa. El aviso de la vida real llegaba hoy desde Bruselas. La Comisión ha revisado ya el plan de estabilidad que envió el Gobierno de Sánchez con una subida de la presión fiscal en los próximos años de más de 26.000 millones. En Bruselas lo han mirado y hoy le han dicho que la previsión de déficit no está bien hecha. Este año el déficit público no será del 2 sino del 2,3 por ciento, y el año que viene, a pesar de la subida de impuestos de 5.000 millones, el déficit será no del 1 sino del 2 por ciento.