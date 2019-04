De Haro a las 18h: "¿Cómo no va haber un 40 por ciento de indecisos?"

Fernando de Haro analiza la macroencuesta del CIS y los problemas de los que no hablan los políticos

"No hay peor fuego que el fuego amigo. A estas horas no sabemos si Tezanos habrá recibido alguna llamada, pero deben pitarle los oídos porque la macroencuesta que ha publicado hoy, dándole una victoria amplia al PSOE y la posibilidad de gornernar con Podemos o independentistas, va en contra del objetivo del comité de campaña del PSOE. "Felix, no nos quieras tanto", ha salido a decir Adriana Lastra, que ya nos hiciste una avería en las andaluzas.

Tezanos, que le ha hecho un traje al PSOE, deja en pelota picada al PP, lo hunde mucho más que el resto de las encuestas. En la horquilla va y le deja en 66 diputados. Casado le da las gracias a Félix.

Todos hablan de las encuestas menos Pablo Iglesias, que para no hablar del hundimiento en intención de voto de Podemos monta un pollo en La Sexta acusando a sus colaboradores de haber colaborado en la gran conspiración que sufre Iglesias.

Iglesias se revela contra La Sexta que hizo tanto por él. Todo los políticos hablan de una encuesta que tiene un 40 por ciento de indecisos, o sea que no pronostica nadie. Ningún político habla del informe del FMI que rebaja la previsión de crecimiento para España, de que advierte que España es uno de los tres países del euro que tiene que sanear sus cuentas públicas, y reformar su mercado laboral. No hablan los políticos de la advertencia de una ralentización de la economía.

Tampoco han hablado los políticos de la Encuesta de Fecundidad que ha publicado el INE. Esa encuesta de fecundidad dice que las mujeres españolas retrasan la maternidad más de cinco años porque los salarios son bajos y porque les falta conciliación. Solo dos de cada diez mujeres en España con menos de 30 años ha tenido un hijo. La edad media a la que se tiene el primer hijo está cerca de los 31 años es de las más altas de la Unión Europea. Una de cada tres mujeres menor de 44 años no quieren tener hijos, ¿pero qué pasa con las otras tres que si quieren tener hijos? ¿Por qué España tiene las tasas de fecundidad más bajas de Europa? ¿Porqué esas mujeres que sí quieren tener hijos no los tienen?

Hay factores culturales sin duda, pero hoy otros son económicos. Las mujeres cobran menos, Pero la brecha salarial entre hombres y mujeres atendiendo a su situación familiar, aumenta en función del número de hijos. La esperanza de vida en España al nacer ha aumentado hasta los 83 años. Es una estupenda noticia. El problema es que nuestra tasa de fecuncidad está en el 1,3. Estamos ante una urgencia demográfica. Pero de esto no hablan los políticos, ni de eso ni del paro, ni de la reforma laboral, ni de la reforma educativa. ¿Cómo no va haber un 40 por ciento de indecisos?".