De Haro a las 15:30h: "Nosotros no somos franceses, pero Notre Dame también es nuestra"

En estos momentos, están los bomberos y los especialistas evaluando cuál es el daño ocasionado por el incendio que devoró ayer tarde la catedral de Notre Dame y la realidad es que hemos perdido. Hemos perdido, porque Notre Dame también es nuestra. Nosotros no somos franceses, pero nuestra señora es nuestra también. Estamos junto a las calles adyacentes y hace algunos minutos he podido hablar con Daniele Simonet, una concejala al partido equivalente a Podemos aquí en París y la verdad es que me ha dado mucha envidia, porque he pensado que probablemente si nos hubiera sucedido algo así en España no pudiera podido tener esta conversación. Nos ha dicho que ella siente como suya Notre Dame y que la considera parte de ella, de su nación. Lo siente como el corazón de París y no es la única. Estamos hablando de un partido de izquierda no moderado. Macron ha pedido que haya una suscripción, pero se puede aprender mucho de una Francia que es en principio laica, la famosa ley de símbolos religiosos que impide usar velos en lugares públicos y esa Francia tan laica sigue diciendo que Notre Dame es suya. Cada uno se reconoce en su Notre Dame de manera diferente porque ha dado cobijo durante 1.200 años de historia. Nuestra señora sirve como referencia no solo a los católicos. Eso da gusto en esta Francia a veces dividida. No hay que buscar identidades diferentes. Habrá que asumir las responsabilidades porque Notre Dame es del Estado.