De Haro a las 15:30h: "Este Gobierno parece estar dispuesto a decir cualquier cosa para seguir en Moncloa"

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dice que no va a modificar las pensiones si no hay acuerdo político y social.

Fíjate por donde que ahora la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dice que no va a modificar las pensiones si no hay acuerdo político y social. ¿Por qué dice esto la ministra? Porque Podemos está presionando para que las pensiones suban conforme al IPC, pero es más fácil prometer que cumplir. El Gobierno sabe que subir las pensiones conforme al IPC es algo muy complicado. Por eso, ahora aquello que prometió por las presiones de Podemos igual no se cumple. Este Gobierno cada hora, diríamos que cada minuto parece estar dispuesto a decir cuaquiera cosa, lo que le convenga para seguir en Moncloa.