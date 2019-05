De Haro: "Iglesias podría lograr su sueño de entrar en el Gobierno si retiene los principales ayuntamientos"

Tiempo de lectura: 1



Nos quedan horas para que acabe la campaña electoral y no lo vamos a conseguir, no vamos a conseguir que los políticos hablen de lo que nos preocupa a los ciudadanos. Las elecciones del domingo, por cómo hizo el calendario Sánchez, después de unas generales, se ha convertido en una segunda vuelta y no hay remedio. De hecho el arranque de la legislatura está a merced del resultado de este domingo. Sánchez podrá sentirse, con razón, más fuerte si los socialistas acaban gobernando la Comunidad de Madrid (y tienen muchas opciones), si consiguen la presidencia de Canarias y sin conservan Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura, o si recuperan alcaldías como las de Santiago de Compostela. Saldría por la puerta grande si los socialistas acaban gobernando con Ciudadanos en Castila y León.