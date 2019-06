De Haro: “Hemos salido de la crisis con 14 millones de españoles pobres o en riesgo de serlo"

Tiempo de lectura: 1



A muchos españoles nos va mejor desde que se ha acabado la crisis. A la mitad, más o menos, nos va mejor. Pero no a todos. A pesar de que se crea empleo a buen ritmo y la economía crece, hay personas, como Nieves que lo siguen pasando muy mal. Nieves, que tiene un niño, ha vivido en los últimos tiempos una separación, luego tuvo que afrontar una enfermedad y un despido. El dinero no le llega para la compra. De hecho, en los momentos más difíciles, no ha podido darle la merienda a su hijo.