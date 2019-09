De Haro: “La foto del día es un retrato de la devastación que ha dejado el huracán Dorian”

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario ABC. Es una foto aérea de un brazo de mar que entra en tierra, un brazo de mar organizado con pantalanes, con muelles para amarrar los cabos. En el agua no quedan casi barcos, todos están fuera, algunos encima unos de otros, tumbados, dados la vuelta, con el caso boca arriba, desordenados, fuera de su medio, intercambiables en su desgracia, privados de su originalidad, ya no habrá más lazos de plata, ya no habrá mas rizos de esmeralda ni esponjas de cristal, secretos que guardar debajo de las tablas. La foto es un retrato de la devastación que ha dejado el huracán Dorian a su paso por un puerto deportivo de las Bahamas. Hasta cincuenta barcos y lanchas han sido arrastradas fuera del mar por un bufido del cielo.

Siempre he sentido fascinación por los barcos que boquean en tierra, por los que sacan al astillero y se quedan allí callados sin jugar con las olas, sin que se oigan los motores, obligados a enseñar impúdicamente sus cascos durante las semanas que dura su limpieza y su reparación. Y están los señores barcos en el astillero avergonzados como quien está obligado a enseñar sus vergüenzas, obligados a ser impúdicos. Y los barcos del astillero y los barcos de la foto están pidiendo a gritos, en su silencio, que alguien los vuelva a fletar. En estos barcos fuera de puerto, fuera del agua, se reconoce uno: hincando el remo en una tierra que no se mueve, con las vela desplegadas en una calma chica que aun cuando se torna en viento no permite avanzar: barco sin puerto, amarre sin descanso, hélices girando en el vacío. Soledad del bajel que se ha quedado en la orilla. Y sabe uno que no es un sentimiento extraño. Que a todos nos pasa lo mismo, que no hay oceanos y mares, que no hay agua suficiente en el universo entero para que la travesía nos deje conformes y satisfechos, que todas las rutas se nos antojan pequeñas e insuficientes para nuestro deseo de navegar.