De Haro: “Este Gobierno ha abierto la mayor crisis institucional de los últimos treinta años"

Es cuestión de equilibrio. Que tú y yo tengamos muchas deudas no nos viene bien, ni le viene bien al conjunto de la economía. Pero que tú y yo hayamos ahorrado mucho, más que nunca desde hace 20 años, tampoco es bueno para la economía. Porque eso significa que pensamos que no vamos a poder pagar y que no consumimos. Eso es justo lo que ha pasado: tenemos un exceso de ahorro forzoso.

El que también ha ahorrado, por una vez, ha sido el presidente del Gobierno en la Sesión de Control. Se trataba de descalificar a sus ministros. A Garzón, a Iglesias, a Campo, a los que dijeron la semana pasada que el Rey no respetaba su neutralidad.

Cuando Casado le ha reprochado que su Gobierno ataque al Rey, Sánchez se ha hecho el ofendidito: “¿Quien yo, yo?”. Sánchez le ha dicho que se “inventa amenazas ficticias” y que recurre a “la hipérbole”.

Hipérbole. Por doler me duele hasta el aliento. Hipérbole, exageración: para contentar a los independentistas y a los podemitas este Gobierno ha abierto la mayor crisis institucional de los últimos treinta años debilitando a la Corona. ¿Hipérbole? Para dejar constancia de que no hay ningún recurso literario, ninguna exageración, el propio Rufián le ha dado la razón a la oposición al acusar al Rey de ser un diputado de Vox.