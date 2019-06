De Haro: “ERC quiere sacar las togas de la política. ¿Sánchez ha pactado la investidura con ellos?

Tiempo de lectura: 1



No cabe duda de que Pedro Sánchez es un hombre de recursos. Sin hacerse problema alguno, lo mismo se pone radicalmente enfrente de los independentistas catalanes como que se muestra radicalmente dispuesto a dialogar con el independentismo. Un hombre sin duda con recursos. A comienzos de febrero, cuando se hizo evidente que ERC no iba a facilitar los presupuestos, les criticaba por dejarse devorar por el tigre de la secesión. Un buen mensaje para un arranque de campaña en el que había que ganar votos entre la izquierda constitucional. Eso sí, días después, no tenía empacho en TVE en dejar la puerta abierta al diálogo con los que había criticado muy severamente.