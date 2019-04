De Haro: “Ciudadanos tiene la tarea histórica de devolver al PSOE a la socialdemocracia clásica”

Tiempo de lectura: 1



Si España fuera, pongamos por caso, Francia o Alemania, a estas horas no habría razones para temer que el resultado electoral provocara un Gobierno radical, que pusiera en peligro la Constitución, la situación económica, la unidad territorial y que hiciera políticas muy ideologizadas. El partido más radical de la izquierda, Podemos, ha perdido más de un 1.300.000 votos. Los radicalismos en España son, sobre todo, los independentismos catalán y vasco. Las elecciones de ayer, con un gran incremento de participación en Cataluña, han provocado una subida de siete puntos en el independentismo, subida que capitaliza ERC. El juicio del procès ha provocado una rotunda victoria de Oriol Junqueras, el líder de ERC, que está en la cárcel, y que le ha ganado la partida a Puigdemont. El otro voto radical que crece es el de Bildu, el partido que no ha pedido nunca perdón por los crímenes de ETA. Este incremento del radicalismo secesionista no sería problema en Francia y en Alemania. El problema son los precedentes. Sánchez ha estado en Moncloa diez meses, ha dialogado con el independentismo, ha estado dispuesto a muchas cosas y por eso, ERC, su portavoz Rufián puede, como ha hecho esta mañana, ofrecerse a Sánchez.