De Haro: “Si la abstención de C's sirve para moderar a Sánchez, ¿prima el bien del partido o el del país?"

Seguir el pactodrómo es una tarea complicada. Sobre todo porque es difícil distinguir el grano de la paja, el teatrillo de lo real. ¿Qué es lo nuevo a esta hora? Pues seguramente lo más destacado es que Sánchez quiere dejar claro que Podemos no es su socio preferente. Esta mañana las conversaciones entre Ciudadanos y PP sobre la Alcaldía de Madrid no han ido bien. En Navarra, los socialistas, en contra de lo que quiere Sánchez, dicen que quieren gobernar, gobernar claro con los nacionalistas. Y en Barcelona ERC, Maragall, rechaza el tripartito presidido por Colau. Pero lo más relevante es que para Sánchez, Podemos ya no es el socio preferente.