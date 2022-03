La guerra cibernética, otro frente en la invasión rusa sobre Ucrania: "Es un efecto distinto al de un misil"

La guerra entre Rusia y Ucrania está cambiando el curso de la historia y la vida de muchas personas. En esta invasión rusa hay muchos frentes abiertos: el frente militar, el frente civil, el frente del resto de países y un frente que no se ve, pero que deja muchos estragos. Es la guerra cibernética.

Rusia ya se ha visto sometida a bloqueos por parte de Twitter, Facebook y Tiktok, impidiendo a los usuarios rusos tener acceso. Además de estas sanciones, hay un ejército entero de hacktivistas que luchan para frenar a Moscú.

En este sentido, los hay motivados por el propio Gobierno ucraniano. Míjail Fedorov, ministro de Transformación Digital de Ucrania, anunciaba a través de su cuenta en Twitter hace unos días que estaban creando "un ejército tecnológico". Un ejército que se organiza a través de Telegram y que cuenta ya con más de 300 mil miembros.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.