Grupo Risa recuerda los momentos más controvertidos de Herrera: "Me escuchan porque tengo mucha gracia"

Como cada viernes, el Grupo Risa ha analizado los momentos más comprometidos de Carlos Herrera con su peculiar 'espejito'. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha hecho un resumen de la temporada empezando por el profesor Gay de Liébana, Joaquín Leguina y sus estornudos en antena.

'Arjona', el "eje vertebrador del espacio", no ha sido ajeno al látigo de los cómicos, como tampoco Miquel Giménez y una apente "caída de dentadura" en una entrevista con monseñor Luis Argüello.

Grupo Risa también ha apuntado a Amorós y a sus controvertidas letras musicales. En concreto, ha hablado de 'Bohemian Rhapsody' de Freddie Mercury, que, según ha dicho, emociona a Espinosa de los Monteros y a Monasterio, los dirigentes de Vox.

Quien no podía ser ajeno a esta cita es 'Jaime Peñafiel', que se ha preguntado si solo hay que poner límites a la inviolabilidad de Juan Carlos I.

"¿Y a la consorte, no?, se ha preguntado. A la Reina Letizia le ha dedicado la canción 'Chiquitita dime por qué'.

La hemeroteca personal del "infante Carlos Herrera" también ha salido a relucir. "No me habías contado que le habías pinchado las ruedas al general Queipo de LLano", ha dicho 'Salaverri', que ha pinchado un temazo en honor del comunicador de Pino D'Angio, versionando la letra de 'Ma Quale Idea'

"Soy un líder legendario, tengo duende, tengo magia y me escuchan por la radio porque tengo mucha gracia", rezaba el 'hit'.

'Jesús Luis' ha lamentado las veces que ha tenido que reprobar a Herrera, aunque le ha agradecido que recordara en antena el día que se ordenó sacerdote.

'García' ha vuelto para arremeter contra Herrera, del que ha dicho que lleva de vacaciones desde septiembre. Bobby lo ha confirmado señalando los bares por los que se ha dejado ver el comunicador a lo largo del año.

Hasta la madre de Carlos Herrera, doña Blanca, ha aparecido por estos lares para felicitar a su hijo por la temporada. También la mismísima Ana Rosa Quintana, a la que el comunicador le dedica su entradilla de las siete.

La temporada que viene más y mejor. Hasta entonces, ¡que casa palo aguante su velaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!