El Gobierno británico abrirá una investigación para regular formalmente los resultados de la vacuna de Oxford

El Gobierno británico liderado por Boris Johnson ha anunciado que va a abrir una investigación para esclarecer qué pudo ocurrir con los resultados de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Por ese motivo, el Gobierno ha solicitado a la Agencia Reguladora que regule formalmente la vacuna para comprender los datos y determinar si cumplen con total rigor los estándares de seguridad. De esta forma se podrá iniciar lo antes posible el proceso de vacunación.

Ayer la Universidad de Oxford admitió que, por equivocación, hubo "diferencias" en la forma de administrar las dosis de su vacuna contra la covid-19 a los voluntarios en los ensayos, pero aclaró que los métodos para medir la concentración del antídoto han quedado ya "establecidos". Es decir, parte de los ensayos recibieron media dosis en lugar de la dosis entera correspondiente. La universidad británica trató de despejar las crecientes dudas surgidas sobre la efectividad de hasta un 90% en el grupo que primero recibió esa media dosis y que, posteriormente, recibió la dosis completa.

Tras conocer esta información el CEO de la farmacéutica AstraZeneca, Pascal Soriot, anunció que probablemente la compañía realice un nuevo estudio para evaluar realmente la eficacia de la vacuna. Según ha explicado Soriot en una entrevista en Bloomberg, el tratamiento de media dosis no fue un error, sino que los investigadores se dieron cuenta del cambio en la dosis y modificaron el protocolo del ensayo en consonancia. "No le diré que esperábamos que la eficacia fuera mayor. La gente lo llama un error... no es un error", detalla Soriot.

Ante estas informaciones, la farmacéutica americana Pfizer habló de un "error" y de la falta de transparencia. Por su parte, desde la Universidad de Oxford, siguen avalando todo el proceso científico y defienden que se siguieron los protocolos. Es decir, niegan que se trate de un error.