"No he gestionado nunca bien el amor, jamás. Tenía mucho miedo por lo que había vivido en mi casa"

La diseñadora Vicky Martín Berrocal ha pasado por Fin de Semana de COPE, con motivo de la salida de su libro "La felicidad no tiene talla ni tiene edad". En este libro, la diseñadora abre al público su corazón y explica cómo el tema del peso siempre ha estado presente a lo largo de su vida y cómo le ha afectado a lo largo de los años: "nadie te puede llamar gorda, porque nadie sabe qué estás pasando en tu vida. Muchas veces no es una gordura simplemente por comer: puede ser genética, puede ser que tengas problemas y puede ser mil cosas, entonces tú, ¿qué sabes por qué momento está pasando la persona que tienes enfrente para juzgarla?".

De su madre heredó Vicky su pasión por la moda flamenca: "me crié entre tiendas, ropa, tejidos, modistas, alfileres, muestrarios y al final es lo que he mamado. Y ahí es cuando dije ¿qué es lo que más me gusta en el mundo? Y recordaba a mi madre vestida de flamenca. Y por eso empiezo a hacer la moda flamenca que yo soñé. Yo trabajé por amor al arte. Las mujeres que me han acompañado han sido las maravillosas culpables de que yo haya llegado hasta aquí. Siempre creí en mi. Y yo creo que eso es lo que me ha hecho llegar hasta aquí".





Echando la vista atrás y remontándose hasta su infancia, que ella misma ha calificado como "atípica", Vicky Martón Berrocal relataba cómo se crió con su madre y sus abuelos maternos en Huelva, su padre llevaba una doble vida y no lo conoció hasta los 10 años y se enteró de la existencia de su hermano en una piscina. "Yo empecé a ver a mi padre sentado en un sofá o a desayunar con el a partir de los 10 años".

Aun así la diseñadora asegura que es "una continuidad de mi padre en todo. Me enseñó todo. El coraje que tengo, la personalidad, mi carácter...". Ha contado Berrocal aquí en Fin de Semana que "le escribía cartas a esa hermano imaginario que tenía. Porque yo nunca hablé, nunca le pregunté a nadie". Un día cuenta cómo conoció a su hermano: "Yo estaba en la barra de la discoteca y me roza un codo y cuando me giro vuelvo a ver esa misma cara que vi con 10 años. Y otra vez la reconocía. Ahí estaba también un primo mío y a él sí me atreví a preguntarle. Le dije: ¿este niño quién es? Y me dijo: tu hermano".





La diseñadora ha estado presente este fin de semana en la boda más esperada del verano, la de su amiga Tamara Falcó con Iñigo Onieva, de la que ha comentado que ha sido "un fin de semana increíble. Al final ver la felicidad en la cara de tu amiga da la vida. Ha sido todo muy bonito y muy elegante".

Sobre el amor, Vicky Martín Berrocal reconoce que nunca lo ha gestionado bien. "Yo he tenido una dependencia absoluta y mucho miedo. Porque al final lo que vivía en mi casa es que mi padre se iba y mi madre sufría. Mi madre nunca estuvo con nadie antes ni después fue el único amor de su vida y morirá enamorada de mi padre. Manuel fue el gran hombre de mi vida de una fecha a una fecha. Y ha sido el padre de mi hija, ha sido mi marido al que adoro, al que quiero, al que respeto, respeto a su familia. Todavía a día de hoy somos como uno".

















