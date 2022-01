La Generalitat, dispuesta a silenciar a S’ha Acabat: “Es impropio de cualquier democracia que se precie”

No se rinden ante el relato que el separatismo quiere imponer en sus universidades. Se empeñan en ser demócratas militantes en una comunidad autónoma donde hace años impera precisamente un grave deterioro democrático. Saben que ser disidentes en Cataluña implica la muerte civil.

Por eso, desde la entidad constitucionalista S’ha Acabat, integrada por un grupo de jóvenes valientes dispuestos a plantar cara ante el nacionalismo que le intimida en cada uno de sus actos en defensa de España y la libertad, inciden en la “evidente inmoralidad del separatismo”.

Sus reivindicaciones no descansan a pesar de que la Generalitat se empeña en animar a los rectores de las universidades en Cataluña a que desplieguen un ejercicio de autoritarismo académico para que veten la presencia del colectivo.

“El Govern lamenta y condena la utilización política de los campus universitarios, que invisibiliza la labor excelente de docencia, investigación y transferencia de conocimiento que llevan a cabo las universidades catalanas”. De este modo se manifestó la consejera de Universidades, Gemma Geis, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox, en la que reclamaba a su gobierno conocer “qué medidas piensa adoptar ante la inacción del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) tras los hechos acaecidos el 6 de octubre de 2021 contra la asociación de estudiantes S'ha Acabat”, cuya carpa informativa fue atacada por jóvenes secesionistas.

“Lo que ha dicho la consejera separatista Gemma Geis es que los rectores deben impedir la presencia de S’ha Acabat en todas las universidades de Cataluña en las que estamos constituidos como asociación. Esto nos indigna muchísimo, además de ser alarmante e impropio de cualquier democracia”, declara a COPE Jordi Salvadó, vicepresidente de S’ha Acabat.

“Ahora, la Generalitat no sólo nos da la espalda, como si no fuéramos catalanes, si no que ha dado un paso más allá y ha decidido pasar al ataque pidiendo que se nos silencie. Esto es muy grave”, denuncia.

“¿Por qué pide que se nos expulse de las universidades cuando desde S’ha Acabat nunca hemos incumplido ninguna norma y, además, estamos inscritos como corresponde en los registros de las universidades en las que participamos? ¿Por qué no pide lo mismo para esos grupos de criminales, para esas asociaciones de separatistas radicales que en muchas ocasiones no están registradas y aun así están subvencionadas? Lo que está demostrando la consejera y el conjunto del separatismo en Cataluña es hipocresía, abuso y arbitrariedad utilizando, además, las instituciones que nos representan a todos los catalanes”.

Una instrumentaliza políticamente la universidad

La principal excusa que utiliza la consejera separatista Gemma Geis es que S’ha Acabat “instrumentaliza políticamente la universidad”. Sin embargo, Jordi Salvadó no duda en recordar que “fue ella quien utilizó la apertura del curso académico en todas y cada una de las universidades públicas de Cataluña para defender la libertad de los políticos que estaban en prisión por el procés”.

A pesar de los múltiples ataques y boicots que sufren los jóvenes de S’ha Acabat, Salvadó se muestra sorprendido al reflexionar que “nunca se ha condenado a ningún independentista que haya venido a alguna de nuestras carpas con palos o encapuchado a tirarnos botes de humo”. “Es evidente” —prosigue— “que en las universidades de Cataluña reina una absoluta impunidad para los separatistas. A esta gente le sale gratis vulnerar nuestros derechos fundamentales”.

A renglón seguido, el vicepresidente de S’ha Acabat se muestra orgulloso al explicar que el separatismo es consciente “de la influencia que tenemos los jóvenes de S’ha Acabat, no sólo en la política autonómica, sino en la política del resto de España. Cada día que pasa son muchos los catalanes que gracias a nuestro trabajo se animan a dar un paso al frente y denunciar esta imposición ideológica del separatismo”.

- ¿Os sentís respaldados por el Gobierno de Pedro Sánchez?

“El proyecto de S’ha Acabat, cada día crece más, aunque tenemos que lamentar el silencio del Gobierno de la nación que resta importancia a las amenazas de la Generalitat. La voluntad del Gobierno de Sánchez sigue siendo el de tenernos en el olvido, y así nos sentimos: abandonados por el Gobierno de España”.

Censurados por el Ayuntamiento de Vic

Tal y como sucediera hace unos días con el Partido Popular, la alcaldesa independentista de Vic, Anna Erra (Junts per Catalunya) ha censurado a la plataforma ‘Escuela de Todos’. Esta colectividad, compuesta por 14 asociaciones unidas para conseguir la aplicación del mínimo del 25 por ciento de español en los colegios catalanes y el fin de la inmersión lingüística, no podrá instalar una carpa informativa en la localidad barcelonesa este próximo sábado.

El mecanismo administrativo urdido por la regidora; “atenta contra la moral, las buenas costumbres ciudadanas y el orden público”.

Sobre esto, Jordi Salvadó ha confesado a COPE que “defender el constitucionalismo en cualquier municipio de Cataluña nunca pude suponer ir en contra de la moral o las buenas costumbres. Es un claro ejemplo de abuso y de arbitrariedad por parte del Ayuntamiento de Vic”.

“A pesar de esto, no van a conseguir que este domingo estemos en Vic. ¡Vamos a estar en Vic! ¡No nos van a callar! Los jóvenes de S’ha Acabat somos muy conscientes del deber moral y cívico que supone defender el constitucionalismo en Cataluña. Ni los separatistas de Vic ni la Generalidad van a conseguir callarnos”.