Galadriel, nombrada por el personaje de El Señor de los Anillos: "Me gusta como suena"

Seguro que tienes algún familiar o amigo que se llama Antonio, Manuel o José, en todas sus variantes y acepciones. Y no es de extrañar, porque estos nombres están en el DNI de más de 2 millones de varones españoles. Pero, si hablamos de nombre femeninos, el que lidera el ranking no es ni Pilar, ni María, sino María Carmen o maría del Carmen. Además, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 600.000 en todo el país. Y en el segundo puesto tenemos, como no, María, que es el nombre que tienen medio millón de mujeres (500.000 mujeres). Y, en tercera posición, tenemos el nombre Carmen.

Muchos de estos nombres ha ido pasando de generación en generación, por tradición familiar. Pero, estos nombres han ido perdiendo fuerza conforme las películas, series de televisión o la música han ido calando en nuestra sociedad y sobre nuestras vidas. Y es que, desde hace décadas, la cultura audiovisual ha ido dejando su huella en los libros de familia. Sin embargo, hay nombres que son tan comunes que es muy difícil saber si es por tradición familiar o por el personaje de turno, como los nombres Elsa y Ana, de la película Frozen. Lo que sí está claro es que si el nombre pertenece al universo de Tolkien o al de George Lucas no puede ser por tradición familiar.