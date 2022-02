El futuro del cine: el deseo de volver a ver las salas llenas de espectadores

Parafraseando a Vito Corleone “les voy a hacer una oferta que no van a poder rechazar”. Les propongo un viaje primero en el tiempo. Un regreso al pasado, a hace 50 años. Y después, les planteo una pregunta y adelanto el debate sobre el futuro de las salas de cine, ¿creen que los cines volverán a recuperar el "no hay billetes" ante grandes estrenos?

Ahí está la oferta irrechazable, sigan leyendo y pulsando, de momento, el play:

'El Padrino' vuelve a ser actualidad. Su reposición, 50 años después de su estreno, supera el fin, nada simple, de ofrecer a su legión de seguidores el placer de disfrutar la obra maestra de Francis Ford Coppola en pantalla grande, con imágenes meticulosamente restauradas de las que han sido eliminadas manchas y desgarros -para ello se han empleado 4.000 horas de trabajo del director de fotografía Gordon Willis y el propio Coppola-, y 1.000 horas más para corregir el color y la altura de más de 300 rollos de película.

La vuelta a los cines de una de las principales películas del género de gánsteres (si no es la más influyente), brinda una oportunidad a muchos jóvenes -que solo han podido ver esta trilogía en vídeo, en televisión o por medio de los nuevos dispositivos tecnológicos-, de disfrutarla en la pantalla grande, en donde, como aseguran los cinéfilos, se muestra toda la esencia del cine.

Además, los empresarios de cines, confían que este estreno o reestreno llene sus locales, muy perjudicados por la pandemia. Es una gran oportunidad con una gran película que, permitánme una licencia, en este momento de grave tensión mundial por la situación provocada por Rusia en Ucrania, 'El Padrino' puede dar una lección de cómo se debe llevar a cabo la labor de "diplomacia" ya que enseña que para resolver un conflicto (mafioso, de acuerdo, pero problema): hay que recabar información de las partes implicadas en el mismo; hay que ser firme en la negociación, pero a la vez empático; aconseja tener paciencia; dejarse aconsejar; las emociones a un lado; hay que saber adaptarse, ser flexible y por último, hacer una oferta que no se pueda rechazar.

Pero no nos apartemos del tema, porque no podemos olvidar que un estreno por grande y esperado que sea no va a poder salvar, por sí solo, la delicada salud de las salas de cine. ¿Por dónde va el futuro de los cines? ¿Qué piensan los empresarios del sector? ¿Se verán obligados a especializarse en temáticas?

Vuelven las películas, pero ¿y los espectadores?

El resumen de 2021 podría ser: volvieron las películas, pero no los espectadores a los cines. Se fueron estrenando películas que se habían quedado en el limbo porque no había terminado el rodaje o por falta de posproducción, sin embargo el público no lleno las salas como pasaba antes de que nos confináramos en casa por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus.

Según los datos de la consultora cinematográfica Franchise Entertainment, en España las películas de superhéroes aglutinaron cerca del 75% de los niveles de público prepandemia, los géneros dirigidos a adultos entre el 66 y el 75% de sus niveles normales y las películas para toda la familia, sin embargo, vendieron menos del 50% de las entradas que en 2019. Sin duda, el miedo al coronavirus, ha hecho mucha mecha entre los espectadores.

La recaudación fue de 250 millones de euros, según datos de Comscore (en 2019 los cines ganaron en taquilla 624 millones de euros), 2021 se convirtió en el peor año de la década superando a 2013 (que ostentaba el título), año en el que solo se consiguieron 506 millones.

Si analizamos el top 20, el listado de las 20 películas más taquilleras en España, el cine de Hollywood ha sido el que más recaudó el año pasado- 'Eternals', 'Dune', 'Venom' y, sobre todo, 'Spider-Man: No Way Home' con sus 17,48 millones. Entre las películas de casa, solo '¡A todo tren! Destino Asturias' mantuvo el tipo con casi 8,49 millones de euros de recaudación.

¿Hay explicación para estos datos? Desde la Federación de Entidades de Empresarios de Cine de España(FECE), su director general Luis Gil asegura a cope.esque "ahora mismo la salud del sector es complicada", aún así se muestra optimista ante lo que está por venir, "estamos seguros de que las salas de cine se volverán a llenar".





Innovación + emprendimiento = futuro

Si hay espectadores que han vuelto al cine cuando las salas fueron abriendo incorporando todas las medidas de seguridad sanitarias impuestas por la pandemia, si ya se nota la no limitación de aforo, cuando desaparezca la obligatoriedad de llevar mascarillas en interior, muchos espectadores regresarán, es la gran esperanza de los empresarios de cine, "la mascarilla en interior sigue siendo una barrera, pero confiamos en que cuando esta medida se elimine, porque la situación sanitaria ha mejorado, las salas de cine se volverán a llenar", señala Luis Gil.









En todo momento de crisis, se agudiza el ingenio y las salas de cine suplieron la falta de estrenos a principios de 2021 con proyecciones de ciclos de cine clásico, cine negro, grandes obras maestrasno están disponibles en las plataformas de streaming, "debido a la ausencia de estrenos porque la pandemia también ha ocasionado el retraso en estrenos, los cines han innovado haciendo ciclos específicos o reestrenando películas antiguas para volver a atraer al público a las salas de cine y que puedan disfrutar de esos títulos en la gran pantalla. Disfrutar de una película en la pantalla de cine, es disfrutar de otra manera", subraya el director general de FECE.

Pero la pandemia ha privado de la experiencia de acudir al cine a futuros cinéfilos que se han acostumbrado a consumir cine en las plataformas digitales. Por ello estrenos como 'Spider-Man: No Way Home' han ayudado y mucho a recuperar la necesidad de ver cine en la pantalla grande, "los grandes estrenos ayudan a recuperar el cine en el imaginario colectivo de la gente, un problema de esta situación es que parece que se nos ha olvidado que el cine es una opción de ocio, y el cine sigue estando más vigente que nunca, es una opción de ocio que se ha ido adaptando y ofreciendo al público una experiencia nueva a través de la tecnología de la imagen, del sonido, de las salas para disfrutar de las películas de la mejor forma posible".









El sector es consciente de que esos grandes estrenos, las producciones hollywoodenses son fundamentales para que el sector resurja, al menos que "se encuentre con una buena salud porque ahora mismo la salud del sector es complicada, pero no podemos olvidar que el resto de películas o estrenos que no son grandes estrenos deben existir para cubrir todas las inquietudes del público que es muy diverso, y quien acude a un gran estreno como 'Spider- Man' también le puede gustar ver películas más modestas" afirma Gil.

El 95% de las salas han abierto

Según el23º Censo de salas de cine que elaborala Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación, tras los cierres temporales por la pandemia, el proceso de reapertura de las salas de cine está prácticamente completado [datos del mes de julio de 2021].

Las 3.432 salas ya operativas ( Andalucía, con 645, Cataluña, con 612, y Madrid, con 519, las comunidades autónomas con mayor número de salas de cine), suponen un 95,5% de las que había en tiempos previos a la pandemia. Si se añaden las 131 salas de probable reapertura en el futuro (cines que han manifestado su intención de volver a abrir o bien no han confirmado su cierre definitivo) la cifra se eleva al 99,2%.









Una de las conclusiones que podemos sacar es que la pandemia no ha conseguido doblegar a las salas de cine ni los deseos de la población por ver los últimos estrenos en ellas.