Francisco Igea, en COPE.es: "Va a ser la campaña más dura que se haya vivido en los últimos años"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Salamanca, 1965), no ha dejado de reivindicar a su formación como el partido del “valor y la responsabilidad”. El que fuera vicepresidente y portavoz del Gobierno autonómico destaca un propósito: impedir que Alfonso Fernández Mañueco (PP) sea reelegido como presidente de la Junta de Castilla y León.

La herida de su destitución, que llega a calificar de una inmensa “deshonestidad”, puede marcar el signo de los comicios del próximo 13 de febrero. Y es que tras conocer por Twitter la remodelación del Gobierno anunciada por el presidente Mañueco el pasado 20 de diciembre, y por la que daba por extinguido el acuerdo de gobernabilidad constituido entre los dos partidos tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, Igea afronta una campaña electoral muy distinta a la de aquel 2019.

Con el partido naranja en caída libre, según las encuestas, y ante una subida considerable de Vox en el Parlamento autonómico, Francisco Igea atiende a COPE.es para ofrecernos algunas pistas sobre la estrategia de C’s de cara a esta cita electoral.

Pregunta: ¿Cómo asimilaron el anuncio del adelanto electoral en Castilla y León y, por ende, la ruptura del acuerdo que sostenía al Gobierno de la comunidad entre PP y Ciudadanos?

“La verdad es que fue un anuncio muy sorpresivo. Nunca había visto que se cesen a unos señores por Twitter y en mitad de una entrevista. Fue todo muy sorprendente no sólo el hecho en sí mismo sino las formas.

Pero quiero corregir una cosa. Nuestro objetivo no es impedir que Alfonso Fernández Mañueco sea presidente; nuestro objetivo es continuar nuestras políticas y nuestra acción de Gobierno para lo cual es imprescindible que las personas que participan en ese Gobierno sean honestas. No es un bloqueo al Partido Popular, es un bloqueo a la deshonestidad de una persona que ha mentido a los ciudadanos. Eso es lo que le descalifica como persona, no al partido ni a los consejeros con los que hemos trabajado y hemos hecho un buen trabajo. Son dos cosas diferentes”.

P: ¿Ha mantenido algún contacto con Alfonso Fernández Mañueco después de la convocatoria electoral?

“No hemos vuelto a hablar. Él no tiene el valor suficiente para explicar lo que ha hecho y ahora mismo nos comunicamos a través de la Junta Electoral Central que va atendiendo nuestros requerimientos para que no sigan utilizando la Administración Pública para hacer la campaña”.

P: El señor Alfonso Fernández Mañueco confirmó ayer en COPE que “es público y notorio que estaban (Ciudadanos) negociando a espaldas de su socio de Gobierno con otras fuerzas políticas: partidos locales y el propio PSOE”. ¿Es esto cierto? ¿Estaban negociando los presupuestos de la comunidad al margen del PP?

“Es público y notorio que el señor Mañueco miente. Es público y notorio que estábamos con ellos, con el consejero de Economía, como no puede ser de otra manera, negociando la aprobación de un presupuesto que era bueno para Castilla y León. Esto ya ha quedado demostrado y toda la comunidad ha visto que nosotros manteníamos esas conversaciones de acuerdo con el consejero de Economía como no puede ser de otra manera.

El señor Mañueco está atrapado en su propia mentira. No hay nadie que haya podido demostrar esa teoría. En esto consiste la deshonestidad. El señor Fernández Mañueco se queja del ‘sanchismo’, ¿verdad? Pues no hay nada más ‘sanchista’ que la basura moral y la deshonestidad con la que el señor Mañueco ha provocado este adelanto.

Hoy mismo ya se publican en los medios que esto llevaba meses preparándose con el conocimiento del PP. No lo decimos nosotros: lo dicen ellos mismos. Han confesado que esto es en realidad una estrategia de lanzamiento para Pablo Casado. Utilizan a Castilla y León, mienten a esta comunidad, se comportan de manera deshonesta con esta comunidad, obvian los intereses de esta comunidad. Todo esto es lo que incapacita al candidato. ¡El candidato se ha mostrado una persona deshonesta! Tan deshonesta comompara hacer todas estas cosas. Es un poco lamentable.

Nosotros creemos de verdad que la política no tiene porqué ser así. Esto no es política; es basura. Una cosa es la política y otra muy distinta este tipo de relatos de los cuales la gente está legítimamente harta y con los que nosotros queremos acabar”.

P: Si el resultado de las elecciones así lo dispusiera, ¿apoyaría un gobierno de Mañueco o uno del socialista Tudanca?

“Nosotros no nos presentamos a estas elecciones para prestarles nuestros votos a nadie. Nosotros nos presentamos para continuar nuestra acción de Gobierno. Llevamos más de dos años y medio gobernando y nuestra intención es seguir gobernando. Nosotros no somos prestamistas de voto. Este concepto de que hay unos actores políticos que son unos meros prestamistas no acabo de entenderlo.

Ciudadanos, este partido en Castilla y León, tiene una acción política concreta y desarrollada que quiere seguir aplicando. Ciudadanos, por tanto, no es un mero prestamista. Nosotros queremos seguir avanzando en transparencia y reformar la acción primaria que ha quedado pendiente. Queremos seguir avanzando en una política cultural transversal, en políticas de empleo que acabe con el clientelismo habitual. No hemos venido a prestarle el voto ni al señor Tudanca ni al señor Mañueco. Venimos a seguir con nuestra acción política. En todo caso, el señor Mañueco no será el candidato con nuestro voto no por popular, sino por deshonesto. Porque en el PP hay gente honesta, hemos trabajado con ellos duran todos estos años y sabe para qué estanos en política, pero hay personas que se han descalificado solas y es un problema exclusivamente personal. Por eso destaco que la política no va de personas, va de programas. La política no es de Mañueco, Igea o Tudanca, la política trata de acciones y programas, y es de esto de lo que vamos a hablar”.

P: Usted habla de darle continuidad a su acción de Gobierno. ¿Cree que el PP ha conseguido hacerse acreedor del rédito político que se puede desprender de los éxitos del Gobierno del que usted también formaba parte?

“Es algo inaudito, porque es la primera vez que un presidente del Gobierno se presenta renunciando de su acción de Gobierno. Ha sido el propio presidente el que ha dicho que él no se encontraba libre y que no hacía las políticas tapado por nuestra acción. Ha sido él el que ha renunciado a defender su acción de Gobierno y yo le entiendo, porque la verdad es que la mayoría de la acción del Gobierno dependía de Ciudadanos. La lucha contra la pandemia no ha tenido nada que ver en sus decisiones e iniciativas. Han sido iniciativas llevadas a cabo por nuestra consejería. Lo mismo en las políticas culturales y de empleo.

Creo que lo que es legítimo, y así lo dice el propio presidente, es reconocer que los éxitos de la acción del Gobierno se deben a quien ha llevado la iniciativa política, que como el propio presidente reconoce públicamente, no ha sido él”.

P: El PSOE defendió una moción de censura contra su Gobierno. ¿Qué tendría que pasar ahora para que Ciudadanos votara a favor de un gobierno de Luis Tudanca?

“Nosotros no nos presentamos para apoyar a otro partido. Nosotros nos presentamos para llevar nuestro programa tan lejos como sea posible. ¿Qué tendría que pasar? Pues que el PSOE renunciase a todos los planteamientos que tuvo en la moción de censura, que renunciase a su oposición frontal a cualquier cambio en la comunidad, que renunciase a ser el partido conservador por excelencia. Fíjese si es conservador que vota en contra de la Ley de Transparencia; que vota en contra de la Ordenación del Territorio. Que se opone a nuestras políticas de despoblación, inmigración…

Lo que tendría que ocurrir es que reconociesen que si hay una posibilidad de cambio y una política de progreso en Castilla y León es la que simboliza y la que ejerce nuestro partido. Eso es lo que tendría que ocurrir. Pero, insisto que no nos presentamos para apoyar: estamos dispuestos a que nos apoyen. Son dos cosas diferentes”.

P: Las encuestas publicadas también adelantan una fuerte irrupción de Vox en el parlamento regional. ¿Apoyarían un Gobierno sustentado por la candidatura de Juan García-Gallardo?

“No se quién se sorprende de las cosas que ha dicho y que ahora trata de borrar. Juan García-Gallardo es la quintaesencia de lo que es Vox. Publica tuits en El Pardo anunciando que se siente orgulloso de ser español. ¿Qué comparto yo con estos señores que dicen claramente que no creen en el proyecto europeo?

No comparto terreno ideológico con estos señores y, por tanto, yo no puedo apoyar un Gobierno en el que pudieran tener un papel. Me gustaría que el PP pudiera decir lo mismo. Al fin y al cabo, estos chicos que se presentan por Vox no son más que los hijos gamberros del PP. Lo que me preocupa es que una persona que gobierna la comunidad como es el actual presidente en funciones no sea capaz de enfrentarse claramente a esto. Si no lo dicen de este modo, es porque están dispuestos a negociar con estos tipos que al fin y al cabo no han engañado a nadie. Creo que Vox ha elegido al candidato más honesto, un hombre sin aristas. Es de Vox lo mires desde donde lo mires. Es un ultra esférico”.

P: Usted fue muy crítico con su partido tras la política de pactos desplegada por Ciudadanos en 2019. ¿Sigue opinando en el mismo sentido? ¿Cree que fue un error por parte de Cs la negociación de 2019 en las que le dieron todas las presidencias de las comunidades autónomas y las grandes alcaldías al PP?

“No lo he dicho yo, lo ha dicho mi presidenta. Lo que tenía que decir en ese momento ya lo dije. Es público y notorio. Creo que si algo honesto en política es reconocer los errores. Ese momento, el de castigar los errores, ya pasó. Ahora es el momento de preguntarles a los ciudadanos qué futuro quieren. Qué futuro quiere este país, que futuro quiere esta comunidad. Si quieren una comunidad gobernada con trasparencia, si quieren un Gobierno con Verónica Casado al frente de la consejería de Sanidad o si quieren una comunidad en la que Juan García-Gallardo sea presidente. No podemos pasarnos el día llorando sobre la leche derramada.

Hay que reconocer los erros. ¿Ya lo hemos hecho? Sí. ¿Es honesto? Claro. Ciudadanos tiene muchas más cosas buenas que errores, aunque nuestros errores no se están dirimiendo en estos momentos ni en los Juzgados de Salamanca ni en la Audiencia Provincial de Valladolid. Nuestros errores políticos están asumidos y orientados. Por tanto, ahora lo que tendrán que decidir los ciudadanos es qué tipo de futuro queremos para la comunidad”.

P: ¿Cree que el caso de las primarias del PP en Salamanca ha influido en el calendario electoral propuesto por el PP en Castilla y León?

“A medida que se van sucediendo los hechos, parece que es lo más probable. Lo que es sorprendente es que un partido y un presidente que se comprometió conmigo a tomar las medidas que fueran precisas si el asunto pasaba de las diligencias previas, resulta que hoy no ha ido a declarar. Es una manera de colaborar con la justicia curiosa.

¿Y por qué no has ido a declarar? Se lo dije el otro día y se lo repito. Si yo estuviera tranquilo con lo que se ha hecho en mi partido acompañaría a Javier Iglesias. ¿Qué han hecho? Decidir que le ha sentado mal la vacuna. Esto es ya una tomadura de pelo. Esto no es admisible”.

P: El pasado fin de semana se celebró en León el XIV Congreso Regional del PP de Castilla y León. Todos los líderes nacionales del partido se han unido en torno a Mañueco, incluida la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. ¿Puede esta unión jugar a favor de los ‘populares’ y en contra de los intereses de C’s?

“Me parecería raro que fuera de otra manera. Estaría chusco que hubiera un Congreso Regional del PP y no se fuera a apoyar al candidato del PP. Si hay una organización jerarquizada y militarizada en este país es el PP. Ya sabemos como funciona, y quizá sea esta la diferencia entre unos partidos y otros.

No me esperaba otra cosa, pero es que el objetivo del Congreso Regional del PP de Castilla y León de este fin de semana no era el de apoyar a Mañueco. Los intervinientes no vinieron a apoyar a Mañueco, vinieron a apoyar a Pablo Casado. Y así lo dijeron desde el secretario general en su primera intervención hasta Isabel Díaz Ayuso, López Miras y el mismo candidato. No sé en que momento se dirigirán a los ciudadanos de esta comunidad para hablarles de sus problemas, de esos que llevan 30 años gestionando. Espero que durante todo el tiempo de la campaña tengan algún ratito para olvidarse del ‘sanchismo’ y acordarse de la atención primaria o de la despoblación.

P: La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también le ha acompañado en la presentación de su candidatura. ¿Cómo es actualmente su relación con la señora Arrimadas?

“Nuestra relación es en estos días mejor de lo que lo ha sido nunca. Si hay algo beneficioso que ha tenido esta estupidez de convocatoria es que al partido le ha galvanizado. Ha sido tan deshonesto que lo que ha provocado es que la gente tenga ganas de campaña y más ganas que nunca de defender nuestro proyecto.

Inés y yo somos compañeros de partido, no amigos íntimos. ¿Estamos de acuerdo en todo? No. Que somos compañeros de partido quiere decir que compartimos un programa y un proyecto para España y una Europa sin fronteras; una España en la que la transparencia es norma. Es lo que defendemos.

Si alguien tiene duda de que nosotros estamos aquí para defender un espacio que nadie más defiende, y que lo vamos a pelear con uñas y dientes todos juntos en un momento tan decisivo como este, que se vayan olvidando. Va a ser la campaña más dura y la campaña más de C’s que se ha vivido en los últimos años”.

P: Agrupaciones de electores como ‘Soria ¡Ya!’, ‘León Ruge’… ¿Cómo cree que puede influir la llegada de estos partidos al tablero político de Castilla y León?

“Lo que debemos de preguntarnos no es cómo van a influir, sino porqué está surgiendo esto. Algunos hicimos este análisis y lo publicamos hace ya muchos meses. Dijimos que esto iba a suceder porque existe una desafección porque ocurren cosas como las que están pasando en esta campaña. No me importa que se apruebe un presupuesto o no; que podamos utilizar juiciosamente los fondos europeos; que enfrentemos la sexta ola con criterio y sentido común… Esto no me importa nada y pongo todos los intereses de esta comunidad al servicio de una causa ajena.

¿Qué ocurre con esto? Pues que la gente acaba cansándose de ser la pieza de nadie. Eso, lo que provoca, es que surjan estos movimientos y estos partidos de una manera equivocada pero racional”.

P: ¿Coincide con su exsocio de Gobierno en que estas opciones, la llamada ‘España vaciada’, son marcas blancas del PSOE?

“Eso es un espantajo que utiliza (Mañueco) para intentar movilizar su voto. En esta comunidad hemos tenido, hasta el momento, a un partido que es una escisión del PP. Es ‘Por Ávila’. Los miembros de este partido han presidido la Diputación en Soria. En la plataforma ‘Soria ¡Ya!’ ha habido de todo, incluido alguna influencia empresarial a la que convenientemente se les ha llamado al orden durante estos días. No es una plataforma uniforme. Hace mal el PP en intentar eludir responsabilidades y crear un espantajo antes de analizar el porqué de las cosas. Al PP no le interesa, por eso utilizan la política del relato. Es una política deshonesta que a mí no me gusta”.

P: Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la ganadería española ya forman parte de esta precampaña electoral. ¿Qué opinión tiene sobre estas manifestaciones?

“Espero que esta no sea la campaña del chuletón… Tenemos un problema serio con nuestra ganadería y nosotros lo sabemos bien entre otras cosas porque las llevamos en nuestras listas. Tenemos candidatos que viven de la ganadería.

Es verdad que el ministro (Alberto Garzón) debería de haber sido cesado inmediatamente. Es el primer ministro de Europa occidental que marcha a un país extranjero a hablar mal de un sector y de un producto propio. Esto es completamente inadmisible. Esto no se puede hacer. Un ministro tiene que regular si piensa que hay algún problema. Tiene que reunirse con los sectores, con el ministro de Agricultura y regular, que para eso es ministro. Es un despropósito y debería de haber sido cesado.

Ahora, que el sector primario en esta comunidad tiene muchos más problemas que no son las estúpidas declaraciones de un ministro. Tiene problemas de costes de suministros, tiene un problema de que el valor añadido no se queda en la comunidad entre otras cosas porque hay que rendir cuentas ante una distribución a la baja, la cadena de valor no está íntegramente en la comunidad. Por esto tenemos que seguir trabajando para que esta cadena de valor se quede, para que haya más mataderos, para que nuestras marcas de garantía y de calidad tengas mejor proyección.

Hay mucho trabajo por hacer en el mundo del sector primario. No se trata solamente de aprovechar estas declaraciones para que vengan unos señoritos en castellanos a hacerse unas fotos en un prado verde lleno de vacas. ¡Qué no tomen el pelo a la gente! Esas fotos de Casado rodeado de ternerillos y vacas son un insulto al trabajo de miles de ganaderos de esta comunidad que trabajan muy duro y los que tienen muchísimos problemas”.

P: ¿Teme quedarse fuera del parlamento regional? ¿Creen que es posible que Ciudadanos desaparezca de la vida política en Castilla y León?

“No creo que esto vaya a suceder. No dicen esto nuestros datos. No estamos en ese escenario. Lo que yo temo en política es no se honesto. Lo que temo en política es que vuelva el estanque dorado del clientelismo de estos 30 años, que se abandonen nuestras políticas de transparencia. Eso es lo que temo. Lo personal no me preocupa en absoluto”.

P: ¿Cuál es el mensaje de Francisco Igea a sus electores?

“Que crean en sí mismos. Que crean en que la honestidad en política es posible. Que voten con honestidad; que lo hagan con eso que les piden a los políticos. Que voten lo que quieran ver al día siguiente. Que no se resignen. Que voten lo que le gustaría ver el día 14 en televisión. Que vote con convencimiento”.