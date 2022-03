La foto: “Las voces de los niños, en medio de la devastación, suspenden por un momento la ganas de rendirse”

La foto que me ha llamado la atención es de un británico que se llama Mark Neville. Debe haberla hecho en el tejado de una iglesia. Al fondo se ven unos árboles, quizás chopos. Es todavía invierno, un invierno son almendros. Las ramas desnudas se elevan hacia un cielo gris como los pensamientos de quien suplica en medio de la devastación. En primer plano dos niños y una niña. La niña ya está pegando el estirón, lleva un vestido gris con puñetas y cuello blanco. Se tapa la cabeza con un velo del mismo color. Los niños con chaqueta cruzada también gris y con camisas blancas. Los tres miran a la cámara sin sonreír, con cierto desafío pero sin ira. Posan delante de siete cúpulas pequeñitas, cebollas doradas, rematadas todas por cruces ortodoxas. El oro de las cúpulas es como el de un sol que todavía no acaba de salir. Los tres niños visten de gris, con una elegancia de pobres porque son miembros de un coro. Y acaban de ensayar y en su voz ha vibrado la voz de todo el pueblo, del pueblo de todos los pueblos, y sus voces despertaban una nostalgia de siglos, una melancolía nada blanda, dramática, una melancolía exigente, no solo la melancolía por la paz perdida, en sus voces estaba también la espera de que suceda algo bueno, algo que todavía no se conoce. Las voces de los niños, en medio de la devastación, suenan todavía a sorpresa y suspenden por un momento la ganas de rendirse, de entregarse a la desesperación. Hay en esas voces, que quizás sean las mejores armas contra el horror, una extraña seguridad que tranquiliza, la seguridad de que en algún momento lo bueno que está por suceder ocurrirá.